Ντέμης για την διαιτησία στο ΠΑΟΚ-Άρης: «Υπήρχαν δύο φάσεις που αν ήμουν VAR θα τον φώναζα»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης τοποθετήθηκε για την διαιτησία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, τονίζοντας ότι υπήρχαν δύο φάσεις που χρειαζόταν η παρέμβαση του VAR.

Μιλώντας στην εκπομπή Monday FC της Nova, o Ντέμης Νικολαΐδης, στάθηκε στην φάση του Ιβανούσετς με τον Ρόουζ, αλλά και σε ένα πάτημα του Γάλλου αμυντικού στον Αχίλλειο του Γιώργου Γιακουμάκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν μου άρεσε πολύ η διαιτησία. Μου φάνηκε άπειρος. δεν έβγαζε σιγουριά. Υπήρχαν δύο φάσεις που αν ήμουν VAR θα τον φώναζα.

Για το φάουλ του Ιβανούσετς. Θα μπορούσε να βγει και κόκκινη. Θα μπορούσε να παραμείνει η άποψή του και να μείνει στην κίτρινη. Δεν λέω αναγκαστικά ότι είναι κόκκινη. Θα έλεγες κάτι, όμως, αν έβγαινε κόκκινη; Θα μπορούσε ξαναλέω να μείνει κίτρινη.

Θα τον φώναζα και για το μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γιακουμάκη. Το πόδι του αμυντικού του Άρη χτυπάει τον αχίλλειο του Γιακουμάκη. Θα μπορούσε και εδώ να πει ότι δεν πέφτει από το μαρκάρισμα, αλλά είναι δύο φάσεις που θα τον φώναζα. Για τον Κεντζιόρα στον Ράτσιτς δεν βλέπω πέναλτι.

Όσο για το πέναλτι στον Τάισον. Ούτε αυτό το είδε το διαιτητής γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν καλή η διαιτησία. Πρέπει να είσαι κοντά στη φάση και να δεις ότι ο επιθετικός παίρνει τη μπάλα. Στου Τάισον με τον Διούδη, ε βέβαια, είναι πέναλτι, αφού του βρίσκει κανονικά το πόδι».