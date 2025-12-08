Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Λίβερπουλ»

Η ένταση στις τάξεις της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού μετά το ξέσπασμα του Σαλάχ, ήρθε και εκείνο του Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανδός τεχνικός θέλησε να ρίξει τους τόνους, αλλά παράλληλα παραδέχθηκε πως δεν ξέρει πότε θα παίξει (και αν) πάλι ο Αιγύπτιος.

Ο Σλοτ τόνισε ότι δεν θεωρεί πως η μεταξύ τους σχέση έχει τελειώσει, αλλά παραδέχθηκε πως μόνο ο Σαλάχ μπορεί να εξηγήσει το ξέσπασμά του.

Οι δηλώσεις του Άρνε Σλοτ για τον Μοχάμεντ Σαλάχ

«Δεν ξέρω για ποιον είπε ότι τον κατηγορεί. Ο μόνος που μπορεί να το απαντήσει αυτό είναι ο Μο. Μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το κάνω αυτή τη στιγμή.

Ειλικρινά, μου είναι δύσκολο να πω σε ποιον αναφέρεται σε αυτή την κατάσταση.

Τον ενημερώσαμε ότι δεν θα ταξιδέψει μαζί μας. Αυτή ήταν η μόνη επικοινωνία από εμάς προς αυτόν. Πριν το Σάββατο, οι δυο μας είχαμε μιλήσει πολύ. Μερικές φορές περισσότερο, μερικές λιγότερο.

Δεν νιώθω ότι έχουν χαλάσει οι σχέσεις μας, αλλά έχει το δικαίωμα να νιώθει όπως νιώθει. Δεν το είχα αισθανθεί καθόλου μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Όταν δεν τον έβαζα να παίζει, συνήθως οι παίκτες δεν συμπαθούν τόσο τον προπονητή, αλλά ήταν πολύ σεβαστικός προς το σταφ και τους συμπαίκτες του και προπονούνταν πολύ σκληρά, οπότε με εξέπληξε όταν άκουσα ότι έκανε αυτά τα σχόλια.

Η αντίδρασή μου σε αυτό είναι επίσης ξεκάθαρη, και γι’ αυτό δεν είναι εδώ απόψε.

Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει πάντα δρόμος επιστροφής για έναν παίκτη.

Η αντίδρασή του όταν του είπαμε ότι δεν θα είναι σήμερα μαζί μας; Ήταν σύντομη.

Δεν έχω ιδέα αν έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λίβερπουλ. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση αυτή τη στιγμή.

Δεν αισθάνομαι ότι έχει υπονομευτεί η εξουσία μου. Δεν αφορά σε εμένα όλο αυτό, αφορά στο ότι γίνεται πιο δύσκολο για την ομάδα και τον σύλλογο. Κανείς δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι δύσκολο να βλέπεις μέλη του σταφ που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα να επηρεάζονται από αυτό, κυρίως από τα αποτελέσματα.

Οι περισσότερες σκέψεις μου πηγαίνουν εκεί. Ναι, είμαι σημαντικός επειδή επιλέγω την ενδεκάδα, αλλά η συγκέντρωσή μου είναι στην ομάδα, όχι σε μένα.

Συνήθως είμαι ήρεμος και ευγενικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι αδύναμος. Όταν ένας παίκτης λέει τέτοια πράγματα, πρέπει να αντιδράσουμε ως σύλλογος. Και βλέπετε ότι δεν είναι εδώ».