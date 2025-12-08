Εκτός έδρας νίκες για Τζένοα και Πάρμα (vids)

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Τζένοα με το 1-2 στην Ουντινέζε, ενώ η Πάρμα επιβλήθηκε 0-1 της Πίζα.

Πολύτιμες νίκες στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού πέτυχαν Τζένοα και Πάρμα. Οι Rossoblu έφυγαν με 1-2 από το Ούντινε και στο +4 από τη 18η θέση, όπου βρίσκεται η Πίζα μετά την εντός έδρας ήττα από την Πάρμα, η οποία είναι πλέον μαζί με την Τζένοα στους 14 πόντους. Για την ομάδα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι σκόραραν οι Μαλινόβσκι με πέναλτι και Νόρτον-Κάφι, ενώ είχε ισοφαρίσει ο Πιορτόβσκι. Ο Μπενέτιτσακ το τέρμα της Πάρμα.