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Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και ο παθιασμένος Τάισον! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Την παρακάμερα από το ντέρμπι κόντρα στον Άρη κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο γεμάτο πάθος και δυνατά συναισθήματα, με τον Τάισον να ξεχωρίζει!

Δείτε το βίντεο:

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και ο παθιασμένος Τάισον! (vid)