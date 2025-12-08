Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και ο παθιασμένος Τάισον! (vid)

Την παρακάμερα από το ντέρμπι κόντρα στον Άρη κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο γεμάτο πάθος και δυνατά συναισθήματα, με τον Τάισον να ξεχωρίζει!

Δείτε το βίντεο: