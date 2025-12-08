Το «ευχαριστώ» και το «αντίο» του Τζόλη στον... μέντορά του Χάγεν (pic)

Η Μπριζ αποφάσισε να τραβήξει «χωριστούς δρόμους» με τον Νίκι Χάγεν και ο Έλληνας winger εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον 45χρονο Βέλγο μάνατζερ, ο οποίος τον πίστεψε και τον πήρε από τη Bundesliga 2, «εκτοξεύοντας» το παιχνίδι του.

Ο Χρήστος Τζόλης ανήρτησε ένα αποχαιρετιστήριο «story» στο instagram, ευχαριστώντας τον Νίκι Χάγεν που αποτελεί παρελθόν για την Κλαμπ Μπριζ ύστερα από 3,5 χρόνια ως πρώτος και βοηθός προπονητή. Ο Ιβάν Λέκο τον αντικατέστησε αμέσως και θα κληθεί να διαχειριστεί τον διεθνή winger που στα «χέρια» του Χάγεν σημείωσε 30 γκολ και 29 ασίστ σε 83 εμφανίσεις, πανηγυρίζοντας ένα κύπελλο, ένα σούπερ καπ Βελγίου το 2025 και δυο σερί προκρίσεις στη League Phase του Champions League.

Η ανάρτηση του Χρήστου Τζόλη και το «Σ' ευχαριστώ για όλα» σε έναν προπονητή που έπεισε τη διοίκηση των «νερατζούρι» να δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Φορτούνα Ντίσελντορφ το καλοκαίρι του 2024 και να αλλάξει status ως ποδοσφαιριστής: