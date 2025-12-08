Πατέρας Έντρικ: «Το αστέρι σου θα λάμπει όσο και αν προσπαθούν να το σβήσουν»

Ο πατέρας του Έντρικ είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός πως ο γιος του δεν έχει πάρει τον χρόνο που του αναλογεί στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου τον Βραζιλιάνο και φαίνεται πως αυτό έχει ενοχλήσει άπαντες, ακόμη και την οικογένειά του.

Ο πατέρας του Έντρικ έκανε ένα post στο Instagram και ξέσπασε, αφήνοντας αιχμές έμμεσα κατά του Τσάμπι Αλόνσο.

«Ξέρω, γιε μου, πόση προσπάθεια καταβάλεις και πώς αφιερώνεις κάθε λεπτό της ημέρας σου. Ξέρω πολύ καλά όλα όσα είσαι ικανός να πετύχεις.

Είσαι νικητής και αποδεικνύεις σε όλους ότι είσαι αληθινός πολεμιστής. Το αστέρι σου θα συνεχίσει να λάμπει, όποιοι κι αν προσπαθήσουν να σβήσουν το φως σου. Πιστεύω ότι το μέλλον σου βρίσκεται ακριβώς εκεί».