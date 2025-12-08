«Αρνήθηκε την ανανέωση με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Βινίσιους»

Ο Βινίσιους φαίνεται πως αρνήθηκε την ανανέωση του συμβολαίου που του πρότεινε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ευχαριστημένος από την πρόταση της ομάδας και ζητάει περισσότερα από όσα του προσφέρουν οι Μαδριλένοι.

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«Ο Βινίσιους αυτή τη στιγμή αμείβεται με 18 εκατομμύρια ετησίως στη Ρεάλ Μαδρίτης και το ισπανικό κλαμπ πρότεινε αύξηση στα 20 καθαρά, αλλά οι εκπρόσωποί του την αρνήθηκαν.

Οι ατζέντηδές του ζητούν ένα πακέτο αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν, περιλαμβάνοντας μισθό, μπόνους απόδοσης και μπόνους ανανέωσης στοχεύοντας σε μια τεράστια συμφωνία στο σύλλογο».