Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στον β΄ γύρο του πρωταθλήματος

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος γνωστοποίησε το πλήρες πρόγραμμα του β΄ γύρου της Stoiximan Super League και ο Ολυμπιακός έμαθε τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες που θα αγωνιστεί.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην Αστάνα για το σημαντικό παιχνίδι του Champions League με την Αλμάτι, μετά το ευρύ 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Stoiximan Super League.

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τον β΄ γύρο του πρωταθλάμητος έγινε γνστό πριν από λίγο και έτσι ο Ολυμπιακός έμαθε τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στον β΄ γύρου του πρωταθλήματος:

14η αγωνιστική: 14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική: 20/12 20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά

16η αγωνιστική: 10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

17η αγωνιστική: 17/01 18:30 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: 24/01 17:00 Ολυμπιακός – Βόλος

19η αγωνιστική: 01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: 08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: 15/02 16:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

22η αγωνιστική: 21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

23η αγωνιστική: 01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

24η αγωνιστική: 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet