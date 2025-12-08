Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο β΄γύρο: Τρία ντέρμπι σε έναν μήνα!

Γνωστό έγινε από τη διοργανώτρια αρχή της Super League, το πλήρες πρόγραμμα των 11 τελευταίων αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται μόλις μία φορά Σάββατο απέναντι στον Παναιτωλικό για την 16η αγωνιστική (10/1 19:30).
Θα ακολουθήσουν οι αγώνες με ΟΦΗ (εντός), Κηφισιά (εκτός) και Πανσερραϊκό στην Τούμπα, με τους οποίους θα ολοκληρωθεί ο Ιανουάριος, με τον Δικέφαλο τον πρώτο μήνα του νέου έτους να έχει τα δύο παιχνίδια με τη Μπέτις και τη Λυών αλλά και το «μπαράζ» του Κυπέλλου.
Ο Φλεβάρης είναι... φωτιά και ξεκινάει με δύο ντέρμπι απέναντι σε Άρη (εκτός) και ΑΕΚ στην Τούμπα, πριν ο Δικέφαλος αντιμετωπίσει την ΑΕΛ και τον Αστέρα ΑΚΤΟR. Το δύσκολο διάστημα μεταξύ 7 Φλεβάρη και 8 Μάρτη «κλείνει» με το παιχνίδι στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί με τα παιχνίδια απέναντι σε Λεβαδειακό και Βόλο για 25η και 26η αγωνιστική αντίστοιχα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με ημέρες και ώρες:
- 16η Σάββατο 10/01 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 19:30
- 17η Κυριακή 18/01 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 19:00
- 18η Κυριακή 25/01 Κηφισιά - ΠΑΟΚ 21:00
- 19η Κυριακή 01/02 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30
- 20η Κυριακή 07/02 Άρης - ΠΑΟΚ 19:00
- 21η Κυριακή 15/02 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30
- 22η Κυριακή 22/02 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 18:00
- 23η Κυριακή 01/03 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 19:00
- 24η Κυριακή 08/03 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00
- 25η Κυριακή 15/03 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00
- 26η Κυριακή 22/03 Βόλος - ΠΑΟΚ 19:00