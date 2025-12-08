Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο β΄γύρο: Τρία ντέρμπι σε έναν μήνα!

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμά του μέχρι τα τέλη Μαρτίου, έχοντας έναν Γενάρη με φουλ υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα με τρία ντέρμπι σε ένα μήνα.

Γνωστό έγινε από τη διοργανώτρια αρχή της Super League, το πλήρες πρόγραμμα των 11 τελευταίων αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας, με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται μόλις μία φορά Σάββατο απέναντι στον Παναιτωλικό για την 16η αγωνιστική (10/1 19:30).

Θα ακολουθήσουν οι αγώνες με ΟΦΗ (εντός), Κηφισιά (εκτός) και Πανσερραϊκό στην Τούμπα, με τους οποίους θα ολοκληρωθεί ο Ιανουάριος, με τον Δικέφαλο τον πρώτο μήνα του νέου έτους να έχει τα δύο παιχνίδια με τη Μπέτις και τη Λυών αλλά και το «μπαράζ» του Κυπέλλου.

Ο Φλεβάρης είναι... φωτιά και ξεκινάει με δύο ντέρμπι απέναντι σε Άρη (εκτός) και ΑΕΚ στην Τούμπα, πριν ο Δικέφαλος αντιμετωπίσει την ΑΕΛ και τον Αστέρα ΑΚΤΟR. Το δύσκολο διάστημα μεταξύ 7 Φλεβάρη και 8 Μάρτη «κλείνει» με το παιχνίδι στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί με τα παιχνίδια απέναντι σε Λεβαδειακό και Βόλο για 25η και 26η αγωνιστική αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με ημέρες και ώρες: