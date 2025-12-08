FIFAe World Championship: Ιστορική συμμετοχή για την Ελλάδα

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ελληνικής esports σκηνής γράφτηκε φέτος, καθώς ο Παναγιώτης Μπουλγκουρίδης εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική φάση του FIFAe World Championship, που θα διεξαχθεί στο Ριάντ.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη στο άθλημα eFootball Mobile 1v1, με τον Μπουλγκουρίδη να δείχνει συνέπεια, ποιότητα και υψηλό επίπεδο απόδοσης σε όλη την πορεία του.

Η ένταξή του στην eΕθνική προέκυψε μέσα από τα επίσημα δοκιμαστικά τουρνουά που διοργάνωσε η VGL eSports, όπως ακριβώς κάνει για όλα τα παιχνίδια στα οποία στελεχώνει την Εθνική Ομάδα eFootball Console, Rocket League και EAFC. Το σύστημα αυτό έχει καθιερωθεί ως ο πιο αξιόπιστος τρόπος ανάδειξης των καλύτερων αθλητών της χώρας.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ομάδας παίζει το άρτια οργανωμένο επιτελείο. Προπονητής είναι ο Λάζαρος Σεμερτζίδης, υπεύθυνος για την τεχνική προετοιμασία και την αγωνιστική στρατηγική. Γενικός Αρχηγός της αποστολής είναι ο Αλέξανδρος Σταματέλος, που εγγυάται την ομαλή λειτουργία και τον συντονισμό της ομάδας. Στο επιτελείο της ομάδας βρίσκεται επίσης ο Διευθυντής της VGL eSports, Μάκης Τογανίδης, ο οποίος έχει αναλάβει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διασύνδεση με τις επίσημες διοργανώσεις.

Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για το Ριάντ την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ενώ οι αγώνες της τελικής φάσης θα ξεκινήσουν στις 10 Δεκεμβρίου, σε μια παγκόσμια διοργάνωση που συγκεντρώνει τους κορυφαίους παίκτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Οι αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος θα μεταδοθούν ζωντανά από το επίσημο κανάλι της eΕθνικής Ελλάδος στο Youtube, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους και στην ελληνική esports κοινότητα να στηρίξουν τον Έλληνα αθλητή σε αυτή την ιστορική στιγμή.

Με αυτή την πρόκριση, η Ελλάδα κάνει αισθητή την παρουσία της στο διεθνές προσκήνιο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τη δυναμική του ελληνικού esports οικοσυστήματος.