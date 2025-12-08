Αποθεώνουν Γιόβιτς οι Σέρβοι: «Ξύπνησε το θηρίο»! (vid)

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια στη Σερβία για τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με τα δυο γκολ που πέτυχε χθες απέναντι στον Ατρόμητο έφτασε τα 9 συνολικά φέτος, με 5 εξ αυτών στα δυο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος!

Η ιστοσελίδα «Srbija danas» φιλοξενεί αφιέρωμα στον 27χρονο διενή Σέρβο επιθετικό και στέκεται στις δυο τελευταίες εξαιρετικές εμφανίσεις του. Αυτή μέσα στη Λεωφόρο όπου πετυχε χατ-τρικ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και στη χθεσινή όπου σκοραρε δις.

«Ο Νίκολιτς ξύπνησε το θηρίο», αναφέρουν οι Σέρβοι για τον Λούκα Γιόβιτς και προσθέτουν ότι «είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στην επικράτηση της ΑΕΚ με 4-1 απέναντι στον Ατρόμητο. Σκόραρε δύο γκολ στη νίκη της ομάδας του, τα οποία σημειώθηκαν και τα δύο σε διάστημα έξι λεπτών. Ο Γιόβιτς σκόραρε πρώτα στο 64ο λεπτό, στη συνέχεια στο 70ο, αλλά θα μπορούσε να είχε κάνει και χατ-τρικ αν το γκολ του στο 50ό λεπτό δεν είχε ακυρωθεί λόγω φάουλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία πάντως ότι ο Γιόβιτς έχει βρει μια εξαιρετική φόρμα αφού την περασμένη αγωνιστική πέτυχε τρία γκολ σε ένα μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και τώρα είχε νέα σπουδαία εμφάνιση».

Από την πλευρά της η ιστοσελίδα «Novosti» επισημαίνει πως «ο Λούκα Γιόβιτς έκανε σπουδαίο παιχνίδι καθώς ήταν... υπεύθυνος για τον θρίαμβο της ΑΕΚ πετυχαίνοντας δύο γκολ και τη συνέχιση του σερί εξαιρετικών αποτελεσμάτων που τρέχει η ομάδα του».

Ο Σέρβος επιθετικός που αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Μίλαν μετρά μέχρι τώρα με την φανέλα της ΑΕΚ 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 9 γκολ και 1 ασίστ σε 1.292' λεπτά συμμετοχής.

