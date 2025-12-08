Πρόβλημα για την Ρεάλ: Οκτώ αμυντικοί εκτός για το επόμενο παιχνίδι

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τόσα προβλήματα το τελευταίο διάστημα και πρέπει να παλέψει με ακόμη ένα και πολύ σοβαρό.

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει ήδη αρκετό πονοκέφαλο από τα αποτελέσματα και τα των αποδυτηρίων, όμως πρέπει να λύσει ένα ακόμη πρόβλημα για το επόμενο παιχνίδι στην Ισπανία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετρά οκτώ σημαντικότατες απουσίες από την γραμμή της άμυνας. Κάποιοι ως τραυματίες και άλλοι ως τιμωρημένοι Οι μόνοι διαθέσιμοι αμυντικοί είναι ο Ρούντιγκερ και ο Ασένσιο.

Για την ακρίβεια ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Καρέρας, Γκαρθία, Μεντί, Μιλιτάο, Χουισέν, Αλάμπα, Καρβαχάλ και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.