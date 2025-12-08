Πήρε το νταμπλ στη Ν. Κορέα και παραιτήθηκε ο Πογιέτ

Το νταμπλ με την Τζεονμπούκ Χιουντάι κατέκτησε ο Γκουστάβο Πογιέτ, με τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό να παραιτείται από τη θέση του στη συνέχεια.

Έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι ο Γκουστάβο Πογιέτ. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός κατέκτησε το ντάμπλ στη Νότιο Κορέα και στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του, αφήνοντας το τιμόνι της Τζεονμπούκ Χιουντάι.

Όπως αναφέρουν οι Νοτιοκορεάτες στην ανακοίνωση τους, ο Ουρουγουανός προπονητής ένιωθε ψυχολογικά πιεσμένος στη Νότιο Κορέα και παράλληλα επιβαρυμένος με την τιμωρία τον Νοέμβριο και την επακόλουθη παραίτηση του βοηθού του, Μαουρίτσιο Ταρίκο, ο οποίος είναι συνεργάτης του για 16 χρόνια, για μια φερόμενη ρατσιστική χειρονομία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πρωταθλήματος.

Έτσι, ο σύλλογος ανέφερε ότι ο Πογέτ πήρε την απόφαση να παραιτηθεί μετά από πολλή σκέψη λόγω ανησυχιών σχετικά με την επιδείνωση της σταθερότητας της ηγεσίας που προκλήθηκε από ρωγμές στον οργανισμό.

Μετά την αποχώρησή του, ο Πογέτ αποχαιρέτισε τους φίλους της ομάδας και έστειλε το δικό του μήνυμα: «Με βαθιά λύπη πρέπει να αποχωρήσω από την ομάδα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους οπαδούς και ζητώ συγγνώμη και λυπάμαι που φεύγω χωρίς να μπορέσω να τους αποχαιρετήσω κανονικά.



«Η χρονιά που πέρασα με τους οπαδούς ήταν μια αξέχαστη και ιστορική στιγμή στην προπονητική μου καριέρα στο ποδόσφαιρο. Το πάθος και η αγάπη που έδειξαν οι οπαδοί μας για την ομάδα θα παραμείνουν βαθιά χαραγμένες στις μνήμες και τις καρδιές μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω την ομάδα μου, Τζεονμπούκ Χιουντάι, από μακριά, ονειρευόμενος την ημέρα που θα μπορέσω να επιστρέψω στην Κορέα με ένα χαμόγελο» ανέφερε ο Πογιέτ.