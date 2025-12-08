Τρεις τελετές έναρξης και σόου στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ

Τρεις τελετές έναρξης σχεδιάζει η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα φιλοξενηθεί (11/6-19/7) σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Εκτός από αυτή στον εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στην Πόλη του Μεξικού (Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής), θα πραγματοποιηθούν επίσης τελετές πριν από τους πρώτους αγώνες των άλλων χωρών που διοργανώνουν το τουρνουά, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στο Τορόντο (Καναδάς εναντίον Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ιταλίας, Βόρειας Ιρλανδίας ή Ουαλίας) και στο Λος Άντζελες στις 13 Ιουνίου (ΗΠΑ εναντίον Παραγουάης).

Επιπλέον, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 στο Στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσεϊ, θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά ένα σόου στο ημίχρονο, καθώς και την παραδοσιακή τελετή λήξης.