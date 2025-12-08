Σοκ στην Ρεάλ με Μιλιτάο!

O Έντερ Μιλιτάο τραυματίστηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Θέλτα και θα απουσιάσει για 3-4 μήνες για την Ρεάλ Μαδρίτης!

Δεν διανύει και τις καλύτερες ημέρες της η Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο, καθώς μετά την ήττα με 2-0 από την Θέλτα έγινε γνωστό ότι ο Μιλιτάο θα απουσιάσει από την ενεργό δράση για περίπου 3-4 μήνες!

Ο μέσος της ισπανικής ομάδας αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στην αναμέτρηση κόντρα στην Θέλτα και μετά τις εξετάσεις που έκανε έγινε γνωστό ότι αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Τα τελευταία χρόνια ο Έντερ Μιλιτάο αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν.

Ο τραυματισμός του 27χρονου Βραζιλιάνου έρχεται να προστεθεί στις πολλές απουσίες που αντιμετωπίζει η Ρεάλ και σε συνδυασμό με το κακό αγωνσιτικό πρόσωπο της ομάδας, ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση.