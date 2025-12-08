Τα ντέρμπι του β' γύρου της Super League

Οι ημερομηνίες των ντέρμπι από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η "καυτή" 20ή αγωνιστική με Άρης - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Η Σούπερ Λιγκ ανακοίνωσε ττο μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 το πρόγραμμα των αγωνιστικών 16-26, των αγώνων δηλαδή που θα γίνουν μετά τις διακοπές των γιορτών.

Στις αγωνιστικές αυτές υπάρχουν οχτώ ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη.

Να σημειωθεί ότι την 14η αγωνιστική, πρώτη του β' γύρου παίζουν Άρης - Ολυμπιακός (14/12) και την 15η ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (21/12) και ότι οι αγωνιστικές δεν ακολουθούν το πρόγραμμα των αγώνων του α' γύρου.

Το πρόγραμμα των ντέρμπι:

16η Άρης - ΑΕΚ: Κυριακή 11/1, 19.30

17η ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Κυριακή 18/1, 21.00

19η ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Κυριακή 1/2, 21.00

20ή Άρης - ΠΑΟΚ: Κυριακή 8/2, 19.00

20ή Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Κυριακή 8/2, 21.00

21η ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Κυριακή 15/2, 19.30

23η Παναθηναϊκός - Άρης: Κυριακή 1/3, 20.00

24η Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Κυριακή 8/3, 21.00