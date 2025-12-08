Νόα Άλεν: Στη λίστα ομάδων σε Bundesliga, Βέλγιο και Super League

Η εντυπωσιακή σεζόν του Νόα Άλεν με την Ίντερ Μαϊάμι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Με 39 φετινές εμφανίσεις στο πλευρό του Μέσι και έξι συμμετοχές με την Εθνική U21, ο 21χρονος μπακ έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων από τη Bundesliga, το Βέλγιο και τη Super League.

Ο Νόα Άλεν ολοκλήρωσε με εμφατικό τρόπο την πλέον παραγωγική σεζόν της καριέρα του με την φανέα της Ίντερ Μαϊάμι, κατακτώντας το πρωτάθλημα στο MLS ως συμπαίκτης των Μέσι, Σουάρες, Άλμπα, Μπουσκέτς και Ντε Πολ.

Με σταθερή παρουσία στην ενδεκάδα, αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερός μπακ, έχοντας όμως και την ευελιξία να καλύψει ρόλο κεντρικού αμυντικού όταν αυτό ζητήθηκε από τον Χαβιέ Μασκεράνο.



Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος κατέγραψε 26 συμμετοχές, οι 20 ως βασικός, προσφέροντας με την παρουσία του, ασφάλεια στα μετόπισθεν, ενώ μολονότι δεν σκόραρε, κατέγραψε μία ασίστ έχοντας συμβολή στη δημιουργία παιχνιδιού.



Συνολικά μέσα στη χρονιά μέτρησε 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στο ρόστερ των πρωταθλητών του MLS. Είναι χαρακτηριστικό πως ο διεθνής με την U21 της Ελλάδα συμπεριελήφθη στη λίστα «22 Under 22» του MLS για το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί έναν από τους πιο υποσχόμενους νέους παίκτες της λίγκας. Παράλληλα, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του έως το 2028.



Ο Άλεν μπορεί να μην συνέβαλε επιθετικά, ωστόσο κατάφερε να καθιερωθεί στα μετόπισθεν της ομάδας από τη Φλόριντα καταφέρνοντας να κοιτάξει στα μάτια τους πολυδιαφημισμένους συμπαίκτες του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ποδοσφαιρική ανέλιξη του δεν έχει περάσει απαρατήρητη, αφού ομάδες από την Bundesliga, το Βέλγιο, αλλά και την Super League παρακολουθούν στενά την πορεία του.



Ο Νόα Άλεν μιλάει για τον Λιονέλ Μέσι...