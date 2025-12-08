ΠΑΕ ΑΕΚ για το ακυρωθέν γκολ: «Και ο πλέον καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση...»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία και το ακυρωθέν γκολ του Λούκα Γιόβιτς και γενικότερα για τα γκολ που της έχουν ακυρωθεί μέσα στη χρονιά τονίζοντας πως πλέον «και ο πιο καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση»!

Στην τοποθέτηση της Ένωσης επισημαίνεται πως τρία από αυτά τα γκολ έχουν ακυρωθεί από τον ίδιο διεθνή διαιτητή, δηλαδή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη ο οποίος χθες θυμίζουμε στον αγώνα με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια βρισκόταν στο VAR και φαίνεται πως έχει δει χέρι του Ζοάο Μάριο πριν ο Λούκα Γιόβιτς σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης του συνδέσμου Χαλκιδικής, ήταν και στο ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1 όπου ως διαιτητής τότε είχε ακυρώσει τόσο το γκολ του Ζοάο Μάριο για επιθετικό φάουλ όσο και το τέρμα του Γιόβιτς για σπρώξιμο που είχε δει νωρίτερα εκτός φάσης του Μουκουντι.

Από την ΠΑΕ ΑΕΚ, στέκονται στις αποφάσεις του και σημειώνουν χαρακτηριστικά πως «Πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι ;;; Η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ».

Αναλυτικά όλα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Μετά και το χθεσινό... Πόσα γκολ παραπάνω πρέπει να βάζει η ΑΕΚ σε κάθε ματς για να μετρήσουν μόνο αυτά που θέλουν κάποιοι ;;;



Όταν πάνω από το 25% των γκολ μας ακυρώνονται και μετά το τελευταίο που ακυρώθηκε χθες, τότε κι ο πλέον καλοπροαίρετος επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για σύμπτωση... Τρία από αυτά τα γκολ, πρόσφατα ακυρωμένα από τον ίδιο διεθνή διαιτητή μάλιστα στο χορτάρι ή στο VAR!!!



Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος, η κοροϊδία αποκαλύπτεται και δεν θα διαρκέσει για πολύ αφού... «και τα παρδαλά κατσίκια γελάνε... όμως στο τέλος εμείς σκάσαμε πραγματικά στα γέλια...».



Η ΑΕΚ περνά το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους... Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό».