Έτοιμοι για την πρόκριση οι Νέοι του Ολυμπιακού στο Καζακστάν

Η Κ19 των Πειραιωτών το πρωί της Δευτέρας (08/12) προπονήθηκε στην «Astana Arena» και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 09:00 (ώρα Ελλάδας).
Ο Γιώργος Σίμος και οι συνεργάτες του δουλεύουν εδώ και μέρες το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς στόχος όλων είναι η ομάδα να προκριθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά στα νοκ άουτ του UEFA Youth League.
Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Σίμος δήλωσε πως τόσο εκείνος, όσο και οι παίκτες του έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τον αγώνα και πως πιστεύει στην πρόκριση.
Αναλυτικά:
«Έχουμε μπροστά μας τον έκτο και σημαντικότερο αγώνα σε αυτή τη διοργάνωση και ο στόχος μας είναι η νίκη που θα μας φέρει την πρόκριση, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και στους προηγούμενους 5 αγώνες.
Έχουμε προπονηθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Η απόδοση μας και η αγωνιστικότητα μας να είναι αντάξια στα ευρωπαϊκά στάνταρ του Ολυμπιακού, έτσι ώστε να καθορίσουν και το αποτέλεσμα. Η επίτευξη του στόχου είναι το μεγαλύτερο κίνητρο μας».