Αλ Χιλάλ, Σαν Ντιέγκο και Γαλατασαράι προσέγγισαν τον μάνατζερ του Σαλάχ

Ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ δεν διανύει και τις καλύτερες ημέρες του στους «κόκκινους» και μετά τις δηλώσεις του για τον Άρνε Σλοτ είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ».

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Λίβερπουλ και αναμένεται να φύγει από το «Άνφιλντ» τον Ιανουάριο ή στο τέλος της σεζόν, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του κατά της διοίκησης των «κόκκινων» και του Αρνε Σλοτ, μετά το ματς πρωταθλήματος με τη Λιντς στο «Ελαντ Ρόουντ» (3-3), στο οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στο Λιντς ο Αιγύπτιος εξτρέμ ξέσπασε κατά του συλλόγου και του Ολλανδού προπονητή δηλώνοντας ότι αισθάνεται πως έχει «στοχοποιηθεί» από τον Σλοτ, ο οποίος επιχειρεί να του «φορτώσει» την κακή «εκκίνηση» της πρωταθλήτριας τη φετινή σεζόν. Μετά μάλιστα το τέλος του αγώνα ο Σαλάχ έμεινε στο γήπεδο και ουσιαστικά αποχαιρέτισε τους φιλάθλους της Λίβερπουλ.

Ο 33χρονος σταρ, ο οποίος υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου τον Απρίλιο, μετακόμισε το καλοκαίρι του 2017 στη Λίβερπουλ, με την οποία έχει κατακτήσει -μεταξύ άλλων- δύο τίτλους στην Premier League και ένα Champions League, ενώ έχει απολογισμό 250 γκολ και 116 ασίστ σε 420 αναμετρήσεις με τους «κόκκινους» σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά όμως από τα αρνητικά αποτελέσματα του τελευταίου διαστήματος, δεν έχει συμπεριληφθεί στο αρχικό σχήμα σε τρία στη σειρά παιχνίδια, ενώ έχει αγωνιστεί συνολικά μόνο 45 λεπτά ως αλλαγή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» ο Σαλάχ δεν είναι πλέον χαρούμενος στην Αγγλία, θεωρεί πως πάνε να ρίξουν πάνω του τις κακές φετινές εμφανίσεις και έχει αποφασίσει ν' αποχωρήσει από την Premier League με την Αλ Χιλάλ να είναι έτοιμη να του δώσει 200 εκατ. ευρώ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και 80 εκατ. στη Λίβερπουλ για να πάρει τα δικαιώματα του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο!

Ο ίδιος ο Αιγύπτιος σταρ είχε δηλώσει πρόσφατα πως «οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους της Saudi Pro League είναι εξαιρετικές και είχαμε επαφές τους τελευταίους μήνες. Ναι, αν δεν υπέγραφα το περασμένο καλοκαίρι νέο συμβόλαιο, τότε θα πήγαινα σε κάποια ομάδα στη Σαουδική Αραβία.»

Επίσης σύμφωνα με την ιστοσελίδα «GiveMeSport» το Σαν Ντιέγκο προσέγγισε τον μάνατζερ του και προσπαθεί να τον πείσει να περάσει τον Ατλαντικό για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, ενώ το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως και η Γαλατασαράι έχει μπει στη «μάχη» της διεκδίκησης του και θα επιχειρήσει τον Ιανουάριο να κάνει την μεγάλη μεταγραφική έκπληξη και να πάρει τον διάσημο επιθετικό στην Τουρκία.