Στα άκρα με Σαλάχ - Εκτός αποστολής της Λίβερπουλ για Ίντερ

Η Λίβερπουλ, διοίκηση και Σλοτ, στέλνουν μήνυμα στον Μοχάμεντ Σαλάχ, αφήνοντάς τον εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι με την Ίντερ.

Νέα τροπή παίρνει το θέμα του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ, μετά τις δηλώσεις του ότι κανείς στην ομάδα δεν τον προστατεύει. Έχοντας μείνει στα τελευταία ματς εκτός βασικής ενδεκάδας, ο Αιγύπτιος φορ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του.

Ωστόσο, η διοίκηση των «κόκκινων» δεν στέκεται δίπλα του, αλλά συντάσσεται με τον Άρνε Σλοτ. Με κοινή τους απόφαση, ο Σαλάχ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο Μιλάνο για το αυριανό παιχνίδι του Champions League με την Ίντερ.

Αυτό αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίς Χόκινς και πλέον αναμένονται εξελίξεις για το μέλλον του Σαλάχ στη Λίβερπουλ.



