Χαμόγελα και αυτόγραφα στο Bazaar του Κολλεγίου Αθηνών από Πασχαλάκη και Μάνσα (pics)

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Γκουστάβο Μάνσα έδωσαν το παρών στο Bazaar του Κολλεγίου Αθηνών.

Η σχετική ενημέρωση των Πειραιωτών:

«Στο Χριστουγεννιάτικο Bazzar του Κολλεγίου Αθηνών παρευρέθηκαν την Κυριακή (7/12) οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Γκουστάβο Μάνσα.

Στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο για τη συγκέντρωση πόρων για το ταμείο υποτροφιών του Κολλεγίου, ο διεθνής γκολκίπερ και ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τα παιδιά, στα οποία μοίρασαν αυτόγραφα, υπέγραψαν μπάλες και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, σκορπώντας χαρά και χαμόγελα».