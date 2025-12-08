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Χαμόγελα και αυτόγραφα στο Bazaar του Κολλεγίου Αθηνών από Πασχαλάκη και Μάνσα (pics)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Γκουστάβο Μάνσα έδωσαν το παρών στο Bazaar του Κολλεγίου Αθηνών.

Η σχετική ενημέρωση των Πειραιωτών:

«Στο Χριστουγεννιάτικο Bazzar του Κολλεγίου Αθηνών παρευρέθηκαν την Κυριακή (7/12) οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Γκουστάβο Μάνσα.

Στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο για τη συγκέντρωση πόρων για το ταμείο υποτροφιών του Κολλεγίου, ο διεθνής γκολκίπερ και ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τα παιδιά, στα οποία μοίρασαν αυτόγραφα, υπέγραψαν μπάλες και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, σκορπώντας χαρά και χαμόγελα».

 

Χαμόγελα και αυτόγραφα στο Bazaar του Κολλεγίου Αθηνών από Πασχαλάκη και Μάνσα (pics)