Μεντιλίμπαρ: «Μετά τη σημερινή προπόνηση θα δούμε την κατάσταση του Ποντένσε - Στα χέρια μας η πρόκριση»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League (9/12, 17:30).

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού για το:

-τι είδους αγώνα περιμένει και την κατάσταση του Ποντένσε: «Ο Ντανιέλ προπονείται με την ομάδα εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Υπήρχαν κάποια προβλήματα για να επανέλθει, ελπίζουμε να είναι καλά, θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις είναι υποχρεωμένος να κερδίσει, επομένως δεν έχει το ματς κάποια ιδιαιτερότητα. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε τη νίκη. Δεν θέλουμε να έχουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση, γιατί σε όλα τα παιχνίδια πάμε με στόχο τη νίκη».



-το αν αντιμετωπίζει το ματς ως τελικό και αν θέλει να μεταδώσει κάτι τέτοιο στους παίκτες του: «Δεν θέλω να μεταδώσω κάτι τέτοιο στην ομάδα, γιατί δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει κάποιον. Ίσως τα αποτελέσματα να μην ήταν ως τώρα αυτά που θέλουμε, αλλά όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η διοργάνωση. Η κατάσταση ακόμη είναι στο χέρι μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμη παιχνίδι, δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, ούτε στον εαυτό μου, αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα».



-τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Καϊράτ: «Δεν είχαμε πολύ χρόνο για ανάλυση. Θα είναι ιδιαίτερο ματς και για τις δύο ομάδες, γιατί παίζουμε και οι δύο σε πλαστικό χορτάρι. Αυτό θα επηρεάσει τα πλάνα και των δύο ομάδων. Δεν θα είναι πλεονέκτημα η έδρα για κανέναν. Στη θεωρία, η Καϊράτ παίζει επιθετικά, πιέζει ψηλά, με μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας και θέλει να κυριαρχεί. Θεωρώ ότι το γήπεδο θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες».



-το αν υπάρχουν παίκτες ή στοιχεία της Καϊράτ που θέλουν προσοχή: «Στέκεσαι σε μονάδες, σε παίκτες. Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα που προσπαθεί να επιτίθεται από τη μεσαία γραμμή. Έχουμε εστιάσει σε κάποιους παίκτες, όπως ο Σατπάεφ, που όμως θα απουσιάσει από ό,τι ξέρουμε».

-πού θα πρέπει να εστιάσει ο Ολυμπιακός για να πάρει τη νίκη: «Η πλάτη της άμυνάς μας θέλει προσοχή. Παίζουμε ψηλά, ακόμη και η άμυνά μας είναι ψηλά και όλοι θέλουν να περάσουν την μπάλα στην πλάτη της άμυνάς μας. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην αφήσουμε τους αντιπάλους να περάσουν τέτοιες πάσες».



-το δίδυμο Μουζακίτη και Έσε και την παρουσία 600 φίλων του Ολυμπιακού: «Είναι ένα δύσκολο, μακρινό ταξίδι, σε έναν κρύο προορισμό και ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Ελπίζουμε να τους αποζημιώσουμε παίρνοντας τη νίκη. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε ονόματα, το γεγονός ότι είμαστε πρώτοι δείχνει ότι είμαστε καλά σαν ομάδα. Όλοι πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλο και δεν θέλω να μένουμε στην απόδοση ενός ή δύο παικτών, χωρίς να αμφισβητούμε ότι αυτοί οι δύο παίκτες έκαναν πολύ καλό παιχνίδι το Σάββατο. Ελπίζω να έχουμε σαν σύνολο καλή απόδοση».



-την εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ, που ήταν από τις καλύτερες της σεζόν: «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα καλό παιχνίδι για να πούμε ότι η ομάδα είναι σε καλή φόρμα. Θα χρειαστεί μια σειρά από καλούς αγώνες, ώστε να πούμε ότι είμαστε σε καλό μομέντουμ. Γενικά η ομάδα δεν έχει κάνει κακά παιχνίδια, για να πούμε ότι ήμασταν σε κακή στιγμή. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, όπως και η Αλμάτι, που θέλει και αυτή να εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισης. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που θα κυριαρχήσουν στο γήπεδο».

