«Η τελευταία ευκαιρία του Αλόνσο κόντρα στη Σίτι και οι εναλλακτικές»

Η ομάδα του Αλόνσο εμφανίστηκε εκτός ρυθμού, λύγισε από την πίεση των φιλοξενουμένων και ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες, μετά τις αποβολές των Φραν Γκαρθία και Άλβαρο Καρέρας. Οι οπαδοί αποδοκίμαζαν, η Ρεάλ έχανε έδαφος στη βαθμολογία και η εικόνα της ομάδας στα τελευταία πέντε παιχνίδια (μόλις μία νίκη) ενίσχυσε το κλίμα αμφισβήτησης.
Σύμφωνα με την El Mundo, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα πραγματοποιήθηκε πολύωρη σύσκεψη στα γραφεία του συλλόγου. Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: ο Τσάμπι Αλόνσο θα κριθεί οριστικά στο ματς της Τετάρτης (10/12) απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία του ευκαιρία.
Οι σχέσεις του προπονητή με σημαντικό μέρος των αποδυτηρίων περιγράφονται ως «ανεπανόρθωτες», κάτι που ενισχύει το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Η Ρεάλ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει ήδη εξετάσει την αγορά για πιθανούς διαδόχους.
Δύο ονόματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των Μαδριλένων: Ζινεντίν Ζιντάν, ο πιο επιτυχημένος προπονητής της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου και Γιούργκεν Κλοπ, ο άνθρωπος που επαναπροσδιόρισε τη Λίβερπουλ και θεωρείται ιδανικός για “restart”.
Ο Αλόνσο, από την πλευρά του, γνωρίζει ότι απέναντι στη Σίτι παίζει όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και το μέλλον του. Έχει μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει το κλίμα, σε ένα περιβάλλον όμως όπου μεγάλο μέρος των παικτών φέρεται να μην βρίσκεται στο πλευρό του.