«Η τελευταία ευκαιρία του Αλόνσο κόντρα στη Σίτι και οι εναλλακτικές»

Η ήττα–σοκ της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Θέλτα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» (0-2), η πρώτη εντός έδρας μετά από μήνες, έχει βάλει για τα καλά σε περιδίνηση το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη θέση του προπονητή.

Η ομάδα του Αλόνσο εμφανίστηκε εκτός ρυθμού, λύγισε από την πίεση των φιλοξενουμένων και ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες, μετά τις αποβολές των Φραν Γκαρθία και Άλβαρο Καρέρας. Οι οπαδοί αποδοκίμαζαν, η Ρεάλ έχανε έδαφος στη βαθμολογία και η εικόνα της ομάδας στα τελευταία πέντε παιχνίδια (μόλις μία νίκη) ενίσχυσε το κλίμα αμφισβήτησης.

Σύμφωνα με την El Mundo, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα πραγματοποιήθηκε πολύωρη σύσκεψη στα γραφεία του συλλόγου. Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: ο Τσάμπι Αλόνσο θα κριθεί οριστικά στο ματς της Τετάρτης (10/12) απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία του ευκαιρία.

🚨 BREAKING: Zidane and Jürgen Klopp are the favorites to replace Xabi Alonso.



The match against Manchester City is Alonso's LAST CHANCE.



The relationship between the locker room and the coach cannot be repaired. Real Madrid are already looking for a replacement. @elmundoes pic.twitter.com/cgMG1L61jJ — Madrid Zone (@theMadridZone) December 8, 2025

Οι σχέσεις του προπονητή με σημαντικό μέρος των αποδυτηρίων περιγράφονται ως «ανεπανόρθωτες», κάτι που ενισχύει το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Η Ρεάλ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχει ήδη εξετάσει την αγορά για πιθανούς διαδόχους.

Δύο ονόματα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των Μαδριλένων: Ζινεντίν Ζιντάν, ο πιο επιτυχημένος προπονητής της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου και Γιούργκεν Κλοπ, ο άνθρωπος που επαναπροσδιόρισε τη Λίβερπουλ και θεωρείται ιδανικός για “restart”.

Ο Αλόνσο, από την πλευρά του, γνωρίζει ότι απέναντι στη Σίτι παίζει όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και το μέλλον του. Έχει μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει το κλίμα, σε ένα περιβάλλον όμως όπου μεγάλο μέρος των παικτών φέρεται να μην βρίσκεται στο πλευρό του.