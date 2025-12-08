Η Νιούκαστλ κινείται για τον Αλαν της Παλμέιρας

Η Νιούκαστλ είναι κοντά σε συμφωνία με την Παλμέιρας για να πάρει το νέο μεγάλο ταλέντο της, τον Αλαν Ελίας.

Σύμφωνα με το «ESPN Brazil» η αγγλική ομάδα έχει στείλει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού παράγοντα της για να διαπραγματευτεί την απόκτηση τον Ιανουάριο του 21χρονου επιθετικού μέσου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι τις 31 Δεμκεμβρίου του 2029, με ρήτρα εξαγοράς στα 100 εκατ. ευρώ.



Η Παλμέιρας απέρριψε πρόσφατα πρόταση 40 εκατ. ευρώ από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και η ομάδα της βόρειας Αγγλίας έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 67 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Αλαν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Βραζιλιάνος μέσοεπιθετικός τα δύο τελευταία χρόνια που είναι βασικός στην Παλμέιρας έχει σε 55 ματς τρία γκολ και οκτώ ασίστ.



Εκτός του Αλαν ο Εντι Χάου θέλει τον Ιανουάριο στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και τον Κις Σμιτ. Ο 19χρονος μέσος χαρακτηρίζεται ως ο Ολλανδός «Πέδρι», λόγω των παρόμοιων αγωνιστικών χαρακτηριστικών με τον Ισπανό άσο της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail» ο Εντι Χάου έχει εισηγηθεί, ως απόλυτη μάλιστα προτεραιότητα, την απόκτηση του και η διοίκηση διαπραγματεύεται με την Αλκμααρ την απόκτηση του, προσφέροντας 30 εκατ. ευρώ. Ο Σμιτ, που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, έχει φέτος 19 συμμετοχές με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ στο ενεργητικό του.