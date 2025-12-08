Πινέδα: «Το βραβείο είναι για όλους μας»! (vid)

O Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ατρόμητο (4-1), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O Μεξικανός μέσος πραγματοποίησε μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Ένωση με κεφαλιά, έπειτα από πολύ ωραία σέντρα του Λάζαρου Ρότα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πινέδα μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και για την προσωπική του απόδοση.

«Μπορέσαμε και ανοίξαμε το σκορ αρκετά γρήγορα. Αυτό μας έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη εμπιστοσύνη στα πόδια μας, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να ρισκάρουμε περισσότερο. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και συνεχίζουμε όλοι μαζί», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νιώθω ευτυχισμένος που μπόρεσα να βάλω κι εγώ το μικρό μου λιθαράκι στην προσπάθεια της ομάδας. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς το σημερινό αποτέλεσμα. Το βραβείο είναι για όλους μας. Φυσικά αισθάνομαι ευτυχισμένος. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά είμαστε όλοι χαρούμενοι, όταν δεν πηγαίνουν καλά, έχουμε την οικογένεια να μας στηρίζει και είμαστε πάντα εδώ για να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

