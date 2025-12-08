Ανυφαντάκης στο SDNA: «Ο Γιακουμάκης ταιριάζει απόλυτα στον ΠΑΟΚ και αξίζει να τον αγοράσει»

Ο 30χρονος φορ κάνει σούπερ χρονιά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και υπήρξε…σημαιοφόρος της τελευταίας μεγάλης νίκης επί του Άρη. Ο Κώστας Ανυφαντάκης, ένας εκ των πρώτων του προπονητών, ξετυλίγει στο SDNA το...κουβάρι της πορείας από τα πρώτα του βήματα, μέχρι τις φετινές - υψηλές - επιδόσεις στον Δικέφαλο του Βορρά.

Στο «El Clasico» της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής (7/12) στην Τούμπα, εκεί όπου οι μεγάλοι παίκτες μιλούν στο χορτάρι και γράφουν ιστορία, ο Γιώργος Γιακουμάκης έβαλε – εις διπλούν- την υπογραφή του.

Με δύο προσωπικά γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη (3-1) και ο 30χρονος φορ συνέχισε την εξαιρετική πορεία με τον Δικέφαλο του Βορρά, φτάνοντας τα 9 τέρματα σε 20 ματς.

Το SDNA γύρισε το ρολόι του χρόνου στις ρίζες της ποδοσφαιρικής του διαδρομής και μίλησε με τον άνθρωπο που τον γνώρισε πριν ακόμα γίνει ο «killer» επιθετικός των ελληνικών (και όχι μόνο) γηπέδων: τον Κώστα Ανυφαντάκη (φωτ.) τον προπονητή που τον είχε στην Επισκοπή την σεζόν 2013-14 και διέκρινε από πρώτο χέρι τον χαρακτήρα και τις ισχυρές βάσεις του νυν στράικερ του ΠΑΟΚ.

«Μαχητής, δουλευταράς, παίκτης – ομάδας από την πρώτη μέρα»

- Για την πρώτη γνωριμία με τον Γιακουμάκη και τι θυμάται περισσότερο από τη μεταξύ τους συνεργασία:

«Ο Γιακουμάκης είχε έρθει ως δανεικός από τον Πλατανιά στην Επισκοπή την σεζόν 2013-14. Τότε εμείς παίζαμε στην Β΄Εθνική και ο Γιώργος είχε την ευκαιρία να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να επιστρέψει πιο…ψημένος στον Πλατανιά και στη Super League.

Από τότε έβγαζε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν και σήμερα. Μεγάλος μαχητής, δουλευταράς, φουλ επαγγελματίας και παίκτης – ομάδας».

«Δεν μου έκανε εντύπωση η πορεία του δούλευε πάντα στα… κόκκινα»

- Για την καριέρα που έκανε μετά τον Πλατανιά και τις εξαιρετικές επιδόσεις του εκτός συνόρων:

«Δεν μου έκανε καμία απολύτως εντύπωση. Ο Γιακουμάκης ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των παικτών που δουλεύουν στα…κόκκινα. Πίστευα ακράδαντα πως μπορεί όχι μόνο να παίξει σε μια από τις…μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά και να διακριθεί στο εξωτερικό όπως και συνέβη.

Πρόκειται για παίκτη που εκτός από πολλά θετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά διαθέτει και σπουδαία προσωπικότητα».

«Ταιριάζει απόλυτα στον ΠΑΟΚ, να τον αγοράσει από την Κρουζ Αζούλ»

- Για την εξέλιξη της θητείας στον ΠΑΟΚ και τα 9 γκολ με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά»:

«Η ιδιοσυγκρασία του Γιακουμάκη…ταιριάζει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι που βγαίνει στο χορτάρι μέσω μιας πολύ καλής μεταξύ τους συνεργασίας. Εκτός από τα γκολ, βρίσκεται σε όλες τις φάσεις μέσα στην επίθεση και παίζει για την ομάδα στην οποία έχει πολλούς ποιοτικούς συμπαίκτες.

Επέστρεψε πιο ώριμος στην Ελλάδα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από πρωταθλήματα του εξωτερικού. Χωρίς να ξέρω το οικονομικό σκέλος, θεωρώ πως ο ΠΑΟΚ αξίζει να επενδύσει πάνω του και να τον αγοράσει από την Κρουζ Αζούλ».

«Αξίζει να επιστρέψει στην Εθνική ομάδα»

- Για το αν αξίζει να επιστρέψει στην Εθνική ομάδα έπειτα από 1,5 χρόνο απουσίας από την «γαλανόλευκη»:

«Με βάσει τις εμφανίσεις και τα γκολ που έχει πετύχει με τον ΠΑΟΚ σίγουρα το αξίζει. Στην Εθνική ομάδα διαχρονικά καλούνται οι πιο φορμαρισμένοι παίκτες και ο Γιακουμάκης με αυτά που βλέπουμε σίγουρα είναι ένας εξ αυτών που δικαούνται να μπουν στην εξίσωση».