Δέκα με τόνο: Ο... παππούς Τάισον έκανε την άμυνα του Άρη να ασφυκτιά!

Το... μπαστούνι του γερό - Τάισον έμοιαζε με ραβδί μαέστρου στο ντέρμπι της απόλυτης υπεροχής του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη, χαρίζοντας απλόχερα στον Βραζιλιάνο την σπάνια αξιολόγηση του Sofascore με δέκα!

Οι διευθυντές ορχήστρας κρατάνε ραβδί, οι ζωγράφοι πινέλο, οι γλύπτες καλέμι και ο Τάισον το... μπαστούνι του. Στα σχεδόν 38 του δεν πατάει απλά καλά, δεν «κουβαλάει» την ομάδα αλλά είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Το πρόσωπο του αγώνα στα ντέρμπι, ο άνθρωπος που έπιασε το τέλειο «δέκα» στην αξιολόγηση της γνωστής ιστοσελίδας στατιστικών, Sofascore!

Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και το επιβεβαίωσε και στο «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης. Ως ο εγκέφαλος των πιο επικίνδυνων επιθέσεων του ΠΑΟΚ, δημιούργησε δύο κλασικές ευκαιρίες και άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό γυριστό για το 1-0. Κι όμως, τίποτα δεν φαίνεται αρκετό για εκείνον. Το show του Τάισον στην Τούμπα συνεχίστηκε ασταμάτητα, χωρίς να δείχνει σημάδια κόπωσης ή πληρότητας, έχοντας δείξει το δρόμο στους συμπαίκτες του.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, «κυνήγησε» μέχρι τέλους τη φάση, «τσίμπησε» τη μπάλα, ο Διούδης τον ανέτρεψε, ο διαιτητής κλήθηκε από το VAR για να εξετάσει τη φάση και μετά τη χρήση του βίντεο, άλλαξε την αρχική του απόφαση για επιθετικό φάουλ, καταλόγισε το πέναλτι κι ο Γιακουμάκης με ψύχραιμη εκτέλεση έκανε το 2-1 στην εκπνοή του πρώτου μέρους.

Ο Τάισον έκανε την άμυνα του Άρη να ασφυκτιά, να βγαίνει εκτός θέσης και να κάνει λάθη. Εκτός από το γκολ και το κερδισμένο πέναλτι, μοίρασε δύο κομβικές πάσες που «έσπασαν» την άμυνα των φιλοξενούμενων, δημιουργούσε συνεχώς υπεραριθμία από τ΄ αριστερά, έδινε επιλογές στους συμπαίκτες του και καθόριζε τον ρυθμό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, επιβεβαιώνοντας ότι σε κάθε κρίσιμη στιγμή είναι το μυαλό και η ψυχή της ομάδας.

Και όλα αυτά σε μια ηλικία όπου οι περισσότεροι παίκτες αρχίζουν να χάνουν δυνάμεις. Εκείνος έδειξε ότι η καρδιά και το σώμα του τον κρατούν ακόμη! Κέρδισε 7 από τις 10 μονομαχίες στο έδαφος, επικράτησε στις περισσότερες εναέριες και είχε απόλυτη επιτυχία στις ντρίμπλες. Η ακρίβεια των πασών του έφτασε το 70%, ενώ στο αμυντικό μισό είχε 100% επιτυχία (10/10 πάσες), ακόμα και υπό πίεση. Όταν η ομάδα χρειαζόταν να ηρεμήσει ή να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, ο Τάισον ήταν εκεί, απλά αλάνθαστος!

Συνεπώς δεν προκαλεί καμία εντύπωση το... δεκάρι που απλόχερα του δόθηκε από το Sofascore!

Από την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο Βραζιλιάνος έχει φορέσει τη φανέλα βασικού σε 4 από τα 5 παιχνίδια του ΠΑΟΚ, μένοντας στον πάγκο μόνο στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη. Στα τρία από αυτά τα πέντε ματς έπαιξε ολόκληρα τα 90 λεπτά! Μόνο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μπραν έγινε αλλαγή στο 79’, μετά από ολοκληρωτική προσπάθεια, ενώ στον αγώνα Κυπέλλου στο «Κλ. Βικελίδης» αγωνίστηκε ως αλλαγή για 28 λεπτά.

Συνολικά, σε αυτή την «τρελή» περίοδο για τον ΠΑΟΚ, ο Τάισον μετρά 377 λεπτά συμμετοχής. Και τι έχει κάνει σε αυτά τα ματς; Τα πάντα:

2 γκολ με Κηφισιά

1 ασίστ με Μπραν

1 ασίστ με Λεβαδειακό

1 γκολ και 1 κερδισμένο πέναλτι με Άρη στο πρωτάθλημα

1 ασίστ με Άρη στο Κύπελλο

Λουτσέσκου: «Θα πρέπει να φτιαχτεί ένα άγαλμα για τον Τάισον»

Με αυτά τα δεδομένα, οι δηλώσεις του Λουτσέσκου μετά το ντέρμπι δεν φαίνονται καθόλου υπερβολικές: «Θα πρέπει να φτιαχτεί ένα άγαλμα για τον Τάισον», τόνισε, αναφερόμενος στην ποιότητα, στο πνεύμα, τη διάθεση και το παράδειγμα που δίνει.

Και κυρίως το τελευταίο, ο μπαρμπά - Τάισον είναι το απόλυτο παράδειγμα για κάθε παίκτη που ονειρεύεται μια καριέρα με διάρκεια, συνέπεια, πάθος και ποιότητα.

