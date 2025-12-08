Ολυμπιακός: Το ταξίδι για την Αστάνα με τη δοκιμή μάτε από τον Ελ Κααμπί και την άφιξη σε πολικό κλίμα (vid)

Το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός από το ταξίδι της ομάδας στο Καζακστάν με διάφορα ευτράπελα.

Βίντεο με στιγμές από το ταξίδι του Ολυμπιακού για το Καζακστάν δημοσίευσε η ΠΑΕ, με τον Ελ Κααμπί να κλέβει την παράσταση, όταν δοκιμάζει μάτε για πρώτη φορά. Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» ταξίδεψε την Κυριακή για την Αστάνα του Καζακστάν όπου το απόγευμα της Τρίτης (9/12, στις 17:30) θα φιλοξενηθεί από την Καϊράτ Αλμάτι για το League Phase του Champions League.

Ο Σιπιόνι αποφάσισε να… κεράσει μάτε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δοκιμάζει για πρώτη φορά και του άρεσε.

Στο βίντεο καταγράφονται και οι αντιδράσεις των παικτών, όταν φτάνουν στην παγωμένη Αστάνα, με τη θερμοκρασία να είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

