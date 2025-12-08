Κριτική στον Αλμέιδα για έντονη αντιπαράθεση με γυναίκα βοηθό διαιτητή – Απαντά στις κατηγορίες περί σεξισμού (vid)

Στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων βρέθηκε ο Ματίας Αλμέιδα μετά την ισοπαλία της Σεβίλλης με τη Βαλένθια (1-1) στο «Μεστάγια», όχι για την απόδοση της ομάδας του, αλλά για μια έντονη στιγμή που είχε με τη γυναίκα βοηθό διαιτητή, Γουαδαλούπε Πόρας.

Η Σεβίλλη προηγήθηκε στο 58’, όμως δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη, καθώς ο Ούγκο Ντούρο ισοφάρισε στο 90+3. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αλμέιδα εξαγριώθηκε με την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Πέκε — μια κάρτα που συνεπάγεται και τιμωρία — και αντέδρασε έντονα προς την Πόρας, η οποία εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μπροστά στον πάγκο της Σεβίλλης.

Το σκηνικό συνεχίστηκε και μετά, καθώς ο Αργεντίνος τεχνικός παραπονέθηκε και στον πρώτο διαιτητή, Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, στη φυσούνα των αποδυτηρίων. Το επεισόδιο καταγράφηκε από τις κάμερες, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στα social media και σχόλια περί πιθανής σεξιστικής συμπεριφοράς.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αλμέιδα προσπάθησε να ρίξει τους τόνους και να ξεκαθαρίσει τη θέση του:

«Μιλώ πάντα με σεβασμό και θέλω να μου φέρονται και εμένα με σεβασμό. Ρώτησα απλώς τη βοηθό γιατί ο Πέκε πήρε κάρτα και μου απάντησε ότι δεν της έδειξα τον απαιτούμενο σεβασμό».

Ο προπονητής της Σεβίλλης τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία διάθεση σεξισμού:

«Έχω τρεις κόρες, σύζυγο και μητέρα. Σέβομαι απόλυτα τις γυναίκες. Η αντίδρασή μου δεν είχε σχέση με το φύλο, αλλά με την ιδιότητά της ως διαιτητή. Στο ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ίσοι, όπως και στη ζωή».

Το περιστατικό παραμένει θέμα συζήτησης στην Ισπανία, με τη συμπεριφορά των προπονητών προς γυναίκες διαιτητές να μπαίνει ξανά στο προσκήνιο.