Νταστάν Σατπάεφ: Το 17χρονο «wonderkid» που σπάει τα ρεκόρ στην Καϊράτ και ετοιμάζεται για την Τσέλσι!

Το SDNA γράφει για τον Νταστάν Σατπάεφ, το 17χρονο wonderkid που έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ποτέ το Καζακστάν. Το ρεκόρ με τα γκολ σε Champions League, εθνική Καζακστάν και η μεταγραφή στην Τσέλσι! Δεν παίζει με τον Ολυμπιακό...

Το όνομά του Νταστάν Σατπάεφ πλέον ακούγεται σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για τα ρεκόρ που καταρρίπτει.



Οι εμφανίσεις του με την Καιράτ και την εθνική ομάδα του Καζακστάν έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ότι παρακολουθούμε την άνοδο μιας νέας άφθαρτης ποδοσφαιρικής προσωπικότητας που είναι έτοιμη να εκτοξευθεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο προσεχές διάστημα..

Ο Σατπάεφ έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της ομάδας από το Αλμάτι στα 15 του και στη διετία που ακολούθησε δεν περιορίστηκε απλώς στο να εδραιωθεί, αλλά έγινε το κεντρικό πρόσωπο του συλλόγου και σταδιακά, ο πιο αναγνωρίσιμος νεαρός παίκτης του Καζακστάν!

Η σεζόν 2025 ήταν χρονιά ορόσημο για τον νεαρό επιθετικό. Στο δεύτερο σερί πρωτάθλημα που κατέκτησε η ομάδα του, σκόραρε 14 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ σε 26 συμμετοχές.

Στα προκριματικά του Champions League βρήκε επίσης τρεις φορές δίχτυα, ενώ στη League Phase σκόραρε στο τελευταίο ματς κόντρα στην Κοπεγχάγη!

Ωστόσο, ο Σατπάεφ έγραψε ιστορία στο ματς με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας, στην πρώτη αναμέτρηση του πρώτου προκριματικού γύρου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, πριν οι γηπεδούχοι ισοφαρίσουν για το τελικό 1-1. Το γκολ που πέτυχε, σε ηλικία 16 ετών, 10 μηνών και 26 ημερών, αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Champions League, καθώς τον καθιστά τον νεαρότερο σκόρερ της διοργάνωσης. Έτσι, κατέρριψε το ρεκόρ του Ανσού Φάτι, ο οποίος είχε σκοράρει σε ηλικία 17 ετών και 40 ημερών.

Τον περασμένο Νοέμβριο πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική στιγμή στην καριέρα του, σημειώνοντας γκολ απέναντι στο Βέλγιο. Έτσι έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας του Καζακστάν.

Η διεθνής αναγνώριση δεν άργησε να φτάσει, αφού ο Σατπάεφ συμπεριλήφθηκε στους πέντε καλύτερους νέους παίκτες στον κόσμο για τις ηλικίες 2005–2008, δίπλα σε ονόματα που ανήκουν σε παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν. Λίγο νωρίτερα, η Guardian τον είχε τοποθετήσει στη λίστα των 60 λαμπρότερων νέων ποδοσφαιριστών του πλανήτη, σχολιάζοντας την ωριμότητα, την τεχνική του ποιότητα και την εξαιρετική αίσθηση χώρου.

Η αξία του πλέον έφτασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 1,2 εκατομμύρια μέσα σε λίγους μήνες. Έτσι σε ηλικία μόλις 17 ετών έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Καζακστάν!

Ξεπέρασε συμπατριώτες του που αγωνίζονται στη ρωσική Premier League, όπως τους Μπαχτιγιόρ Ζαϊνουτντίνοφ, Νουραλί Αλίπ και Μαξίμ Σαμορόντοφ, ενώ πίσω του στην κατάταξη βρέθηκε και ο Ισλάμ Τσεσνόκοφ, ο οποίος ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σκωτία με τη Χαρτς. Η άνοδος του Σατπάεφ είναι ασφαλώς πρωτόγνωρη για το επίπεδο του ποδοσφαίρου στο Καζακστάν.

Αποκορύφωμα όλων ήταν η ανακοίνωση της Κάιρατ ότι η Τσέλσι συμφώνησε να αποκτήσει τον νεαρό άσο, με τη μεταγραφή να ολοκληρώνεται όταν εκείνος συμπληρώσει τα 18 του, δηλαδή το καλοκαίρι του 2026. Έτσι για πρώτη φορά ένας Καζάκος ποδοσφαιριστής θα μεταπηδήσει σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Premier League.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «παιδί-θαύμα» της Καϊράτ θα απουσιάσει από το ματς της Τρίτης λόγω καρτών.



Δείτε τον Σατπάεφ εν δράσει...



