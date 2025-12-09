Ορμπελίν Πινέδα: Το μονοπάτι της ανισότητας (vids)

Από το Γκερέρο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Μεξικανός χαφ έμαθε να αντιμετωπίζει τα αγκάθια με χαμόγελο.

To Γκερέρο δεν είναι ούτε η πιο πλούσια, ούτε η πιο φτωχή από τις πολιτείες του Μεξικού. Είναι, όμως, αυτή που οι κάτοικοι βλέπουν μπροστά τους τις μεγαλύτερες ανισότητες. Στο λιμάνι του Ακαπούλκο, της μεγαλύτερης πόλης στο Γκερέρο, καθημερινά φτάχνουν τεράστια κρουαζιερόπλοια γεμάτα με Αμερικανούς κι Ευρωπαίους λεφτάδες. Που δίνουν γι μια 15νθήμερη κρουαζιέρα αυτά που θα βγάλει ο κάτοικος του Γκερέρο σε δώδεκα χρόνια σκληρής δουλειάς στα χωράφια, παρέα με τα καλαμπόκια και τα χαρακτηριστικά καυτερά μεξικάνικα φασόλια.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι ευκαιρίες δεν είναι πολλές. Τα παιδιά μεγαλώνουν με το όνειρο να ξεφύγουν από τη μοίρα, αλλά λίγα τα καταφέρνουν. Ο Ορμπελίν Πινέδα, ο 30χρονος χαφ που άνοιξε το σκορ στο χθεσινό ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και συνεχίζει μια σειρά από λαμπρές εμφανίσεις τελευταία, είναι ένας απ’ αυτούς τους λίγους. Και μάλιστα με… δανεικό όνειρο.

Η αγάπη του για τη μπάλα δεν φούντωσε αμέσως, όπως γίνεται σε πολλά παιδιά της ηλικίας του. Πρώτος προσβλήθηκε από τον… ιό της στρογγυλής θεάς ο Ονάι, ο αδελφός του. Μπορεί να μην έκανε μεγάλη καριέρα στη μπάλα, ωστόσο ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο στον μικρό Ορμπελίν να το δει πιο σοβαρά και να σταδιοδρομήσει σε περιβάλλον που μπορούσε να αναπτύξει ποδοσφαιρικά ταλέντα.

Ο Ονάι, μεγαλύτερος επτά χρόνια από τον Ορμπελίν, έπαιζε σε τοπικές ομάδες, αλλά δεν εγκατέλειπε το όνειρο ενός επαγγελματικού συμβολαίου. Κι όταν στα 21 του παρουσιάστηκε μια ευκαιρία να δοκιμαστεί στην Κερέταρο σαν δεξιός μπακ, δεν την έχασε. Ούτε πτοήθηκε όταν η ομάδα του πρόσφερε ημιεπαγγελματικό στάτους την πρώτη χρονιά, στην ομάδα Κ23 του συλλόγου. Αντίθετα, άρχισε να… ζαλίζει τους ιθύνοντες της ομάδας για τα προσόντα του νεότερου αδελφού του. Έτσι το επόμενο καλοκαίρι πέτυχε να εξασφαλίσει μια δοκιμή. Σε ηλικία 16 ετών, το 2012, ο Ορμπελίν Πινέδα βρέθηκε σ’ έναν άλλο κόσμο: Από την ανυποληψία των τοπικών πρωταθλημάτων, στα τμήματα υποδομής μιας «μεγάλης» ομάδας της Liga MX.

Αφού έδειξε από τα πρώτα ματς ικανότητες πέρα από την ηλικία του, ο Πινέδα δεν σταμάτησε να κατακτά κορυφές. Η πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα ήρθε την 1η Αυγούστου 2014, μόλις στα 18 του χρόνια, σε έναν αγώνα όπου η ομάδα του νίκησε την Πατσούκα.

Η ενεργητικότητά του και το γεγονός ότι «διάβαζε» το παιχνίδι τόσο καλά, που βρισκόταν μ’ ένα μαγικό τρόπο στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή, τον καθιέρωσαν στην ενδεκάδα της Κερέταρο από μικρή ηλικία. Από τα 19 του φλέρταρε και με την εθνική Ανδρών, συμπεριλήφθηκε δύο φορές στις κλήσεις τόσο για το Γκολντ Καπ 2015, όσο και για το Κόπα Αμέρικα 2016, χωρίς όμως να φτάσει μέχρι το τέλος, στην τελική σύνθεση. Το ντεμπούτο του έγινε τον Σεπτέμβριο του 2016, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2018, κι έκτοτε θεωρείται από τα βασικά στελέχη της ομάδας, παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό.

Το 2016 ήλθε η μεγάλη μεταγραφή. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα, μια στιγμή που θεωρεί τη σημαντικότερη στην καριέρα του, δεδομένου ότι απέκτησε την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσει και την οικογένειά του. Με τη φανέλα της Τσίβας πέτυχε και γκολ, αλλά και συμμετείχε σε σημαντικές στιγμές της ομάδας, κάποιες μαζί με τον Ματίας Αλμέιδα, τον οποίο γνώρισε εκεί. Κατέκτησε το πρωτάθλημα (Clausura) και το κύπελλο. Παρά την ικανότητά του, όμως, η σταθερότητα δεν ήταν δεδομένη. Οι μεγάλες ομάδες απαιτούν πολλά και ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός.

Το 2019, ο Πινέδα πήρε νέα ευκαιρία με τη μεταγραφή του στον Κρουζ Αζούλ, ομάδα που τον υποδέχθηκε ως έναν από τους πιο υποσχόμενους μέσους της Λίγκας. Εκεί, πλόεν, αντιμετωπιζόταν όχι ως ταλέντο κι εξελίξιμος, αλλά ως παίκτης που μπορούσε να πάρει πάνω του την ομάδα. Σε τρεις σεζόν καθιερώθηκε, πρόσθεσε αρκετά γκολ και ασίστ στο ενεργητικό του (συνολικά 10 γκολ σε 97 εμφανίσεις) και έβαλε πλώρη για το ανώτερο επίπεδο.

Η στιγμή που θα έβαζε στην καριέρα του την «ευρωπαϊκή σφραγίδα» έφτασε τον Ιανουάριο του 2022, όταν υπέγραψε ως ελεύθερος με την ισπανική Θέλτα. Ήταν το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σκληρή. Στο Βίγκο δεν βρήκε χώρο, αγωνίστηκε ελάχιστα, με συνολικά μόλις λίγα λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Ο ίδιος χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο τη χειρότερη της ζωής του.

Έχοντας υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί εύκολα. Ο δανεισμός στην ΑΕΚ, που έγινε με παρέμβαση του Αλμέιδα, ήταν γι’ αυτόν μια σημαντική διέξοδος. Πόσο μάλλον όταν στο ντεμπούτο του με τη Λαμία είχε και γκολ και ασίστ. Η χρονιά εξελίχθηκε μαγικά, με το νταμπλ της ΑΕΚ, αλλά και την ανάδειξή του ως κορυφαίου ξένου του πρωταθλήματος.

Απόρροια όλης αυτής της αγωνιστικής «συμπεριφοράς» ήταν και η μεταγραφή του. Η ΑΕΚ πλήρωσε 6,5 εκ. ευρώ στη Θέλτα για να τον αποκτήσει, τα περισσότερα που είχαν δοθεί ποτέ για μεταγραφή παίκτη.

Με καταγεγραμμένα πια πάνω από 33.000 «επαγγελματικά» αγωνιστικά λεπτά, θεωρείται βετεράνος αν και δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 30 του χρόνια. Στην ΑΕΚ υπήρξε πολλή συζήτηση σχετικά με τα συχνά ταξίδια του στο Μεξικό για τις υποχρεώσεις με την εθνική του, τα οποία τον απέτρεπαν στο να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ούτε για αδιαφορία, ούτε για «επιλογή» αγώνων.

Είναι, δε, τέτοιο «πολυεργαλείο», όπου σύμφωνα με την καταγραφή του transfermarkt έχει αγωνιστεί στην καριέρα του σε δέκα (!) διαφορετικές θέσεις, μέχρι δεξιός μπακ και σέντερ φορ, με κύρια «αποστολή» του πάντως το χώρο του κέντρου. Στην εθνική Μεξικού έχει 89 συμμετοχές και πολύ θα ήθελε να σπάσει το φράγμα της 100άρας στο προσεχές Μουντιάλ, που θα το συνδιοργανώσει η πατρίδα του. Με πέντε Γκολντ Καπ, ένα Κόπα Αμέρικα και το Μουντιάλ του 2022 καταγεγραμμένα στην εμπειρία του προφανώς είναι βασικό γρανάζι.