Αντίπαλοι ΑΕΚ: Παίκτης της Σάμσουνσπορ γλίτωσε από φλεγόμενο αυτοκίνητο (pics+vid)

Το αυτοκίνητο του Μουσάμπα της Σάμσουνσπορ πήρε φωτιά εν κινήσει.

Από θαύμα γλίτωσε παίκτης της Σάμσουνσπορ, ο οποίος επέστρεφε σπίτι του από το αεροδρόμιο της Σαμψούντας, μετά το παιχνίδι με τη Γαλατασαράι. Ο Άντονι Μουσάμπα είδε το αυτοκίνητό του να πιάνει φωτιά εν κινήσει, αλλά κι αυτός και η οικογένειά του, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Ο Ολλανδός εξτρέμ της τουρκικής ομάδας, που την Πέμπτη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ για το Conference League, οδηγούσε το νοικιασμένο αυτοκίνητό του, επιστρέφοντας σπίτι του. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει. Ο 25χρονος άσος και η οικογένειά του βγήκαν αμέσως από το αυτοκίνητο, χωρίς να τραυματιστούν. Το αμάξι καταστράφηκε εντελώς, με τον Μουσάμπα να παίρνει ταξί για να μεταβεί σπίτι του.

Ο Μουσάμπα αποτελεί βασικό στέλεχος της Σάμσουνσπορ, μετρώντας φέτος 6 γκολ και 3 ασίστ σε 18 εμφανίσεις.

Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.



👉Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor… pic.twitter.com/5cBQnzmFpF — Sporx (@sporx) December 8, 2025