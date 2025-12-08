Μουκουντί για τα 100 παιχνίδια με την ΑΕΚ: «Υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη να φοράω αυτή τη φανέλα»

Ο Αρόλντ Μουκουντί συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, νιώθοντας υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη.

Σημαντικό ήταν το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για τον Αρόλντ Μουκουντί, καθώς ο Καμερουνέζος στόπερ έφτασε τα 100 παιχνίδια με τα κιτρινόμαυρα. Η ΠΑΕ τον τίμησε με μια επετειακή φανέλα μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ αποθεώθηκε από την εξέδρα.

Ο ίδιος, σε μήνυμά του στο Χ, σημείωσε: «Σπουδαία νίκη χθες. 100 παιχνίδια με την ΑΕΚ. Υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη να φοράω αυτή τη φανέλα. Η προσοχή μας στην Πέμπτη».