Μουκουντί για τα 100 παιχνίδια με την ΑΕΚ: «Υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη να φοράω αυτή τη φανέλα»

Σημαντικό ήταν το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για τον Αρόλντ Μουκουντί, καθώς ο Καμερουνέζος στόπερ έφτασε τα 100 παιχνίδια με τα κιτρινόμαυρα. Η ΠΑΕ τον τίμησε με μια επετειακή φανέλα μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ αποθεώθηκε από την εξέδρα.
Ο ίδιος, σε μήνυμά του στο Χ, σημείωσε: «Σπουδαία νίκη χθες. 100 παιχνίδια με την ΑΕΚ. Υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη να φοράω αυτή τη φανέλα. Η προσοχή μας στην Πέμπτη».
Great win yesterday,— Moukoudi.H (@MoukoudiH) December 8, 2025
100 games with AEK ! 🟡⚫️
Pride and gratitude to wear this jersey.
Focus on thursday. #AEK #SergentMoukou 🫡 pic.twitter.com/Ik4OEp1W8J