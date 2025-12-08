Παναθηναϊκός: 10 χαμένοι βαθμοί στα... χασομέρια!

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση. Για έκτη φορά σε 12 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός χάνει βαθμό ή βαθμούς με γκολ μετά το 75', πέμπτη μετά το 80' και τέταρτη στις καθυστερήσεις!

Έλλειψη συγκέντρωσης, ανικανότητα, γκίνια;

Ο καθένας μπορεί να το δει όπως επιθυμεί ή όπως τον... βολεύει. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι οδυνηρή για τον Παναθηναϊκό, που αντί να κάνει πρωταθλητισμό φέτος, βολοδέρνει στην 6η θέση, κάτω από Λεβαδειακό και Βόλο (με ματς λιγότερο), βρισκόμενος πια στο -15 από την κορυφή.

Τα πράγματα ωστόσο θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά αν δεν είχε αυτό το... κακό συνήθειο να πετάει βαθμούς στα τελευταία λεπτά των αγώνων του. Κι όταν λέμε τελευταία λεπτά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων μιλάμε για τις καθυστερήσεις των παιχνιδιών!

Το αποκορύφωμα ήταν να μην μπορέσει να κερδίσει ούτε τη μία από τις 2-3 χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος, την προτελευταία Λάρισα, δεχόμενος την ισοφάριση στο 98' με το ανόητο πέναλτι που έκανε ο Μλαντένοβιτς στον Πασά, για το τελικό 2-2.

Μία εβδομάδα νωρίτερα όμως είχε δεχτεί πάλι γκολ με πέναλτι στις καθυστερήσεις (93') που έφερε την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ (2-3) κι ουσιαστικά τον εκτροχίασε οριστικά από την κούρσα του τίτλου.

Στις καθυστερήσεις (92') είχε ισοφαριστεί και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1) το Τριφύλλι, έχοντας τότε τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του, ενώ στο ματς με τη νεοφώτιστη Κηφισιά δέχτηκε μέγα κάζο στο 94', με ανατροπή στην ανατροπή (3-2) στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό. Τότε δε είχαν σκοράρει εναντίον του και δύο παίκτες που έσπευσε λίγο καιρό αργότερα να... χρυσοπλυρώσει για να τους αποκτήσει, οι Τετέι και Παντελίδης!

Βαθμούς στο φινάλε είχε χάσει όμως και στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα με τον Λεβαδειακό εντός έδρας (1-1), όταν είχε ισοφαριστεί από τον Βέρμπιτς στο 86'.

Από εκεί και πέρα στο τελευταίο τέταρτο (75') είχε ισοφαριστεί και από τον Άρη στο "Βικελίδης" ο Παναθηναϊκός, ενώ και στο Γιουρόπα Λιγκ είχε ηττηθεί με γκολ στο 82' από την Γκο Αχέντ Ιγκλς.

Η σούμα δηλαδή του πρωταθλήματος, βγάζει -10 βαθμούς για τον Παναθηναϊκό με τα γκολ που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά.