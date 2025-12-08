Παρά την «έκρηξη» Σαλάχ, η Λίβερπουλ στηρίζει Σλοτ

Το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αγγλικής επικαιρότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποιο γκολ ή ρεκόρ, αλλά για την ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνον και τη Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος σταρ άφησε αιχμές τόσο για τον Άρνε Σλοτ όσο και για τη διοίκηση, προκαλώντας… αναταράξεις στο στρατόπεδο των πρωταθλητών Αγγλίας.

Όπως παραδέχτηκε δημόσια, η σχέση του με τον Ολλανδό τεχνικό «δεν υπάρχει πλέον», ενώ υποστήριξε πως ο σύλλογος τού είχε δώσει υποσχέσεις το καλοκαίρι που –σύμφωνα με τον ίδιο– δεν τηρούνται. Η στιγμή που αποχαιρέτησε συγκινημένος τους φιλάθλους μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιντς ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το σενάριο αποχώρησης.

Το κλίμα στα αποδυτήρια μοιάζει τεταμένο, και πολλοί θεωρούν πως η φυγή του 33χρονου άσου τον Γενάρη είναι πλέον πιο πιθανή από ποτέ. Ωστόσο, σύμφωνα με το έγκυρο ρεπορτάζ των Times, η διοίκηση των Reds δεν φαίνεται διατεθειμένη να παρασυρθεί από την καταιγίδα.

🚨 Arne Slot continues to have the complete backing of Liverpool’s owners.



They are not expected to alter their stance because of Mo Salah’s comments.



(Source: @_pauljoyce) pic.twitter.com/9J4lj07JBC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 7, 2025

Αντιθέτως, στηρίζει πλήρως τον Άρνε Σλοτ, παρά την αγωνιστική αστάθεια και την έντονη δημόσια κριτική του Σαλάχ. Η θέση του Ολλανδού θεωρείται ασφαλής, με τους ανθρώπους της Λίβερπουλ να πιστεύουν ότι ο προπονητής έχει το σωστό πλάνο για την ομάδα και ότι οι πρόσφατες αναταράξεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καυτές στο «Άνφιλντ», με το μέλλον του Σαλάχ να αποτελεί σημείο-κλειδί για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν και η σχέση του Αιγύπτιου με τον σύλλογο.