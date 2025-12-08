Στα 40… και ακόμα πυροβολεί! Ο Χουλκ τίναξε τα δίχτυα με ασύλληπτη «ρουκέτα» (vid)

Ο Χουλκ μπορεί να πλησιάζει τα 40, αλλά το… κανόνι στο αριστερό του πόδι δεν λέει να παλιώσει. Ο Βραζιλιάνος θρύλος απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η δύναμη και η ποιότητά του παραμένουν ατόφιες, πετυχαίνοντας ένα γκολ που έκανε ολόκληρη τη Βραζιλία να σηκωθεί όρθια.

Στο ματς της Ατλέτικο Μινέιρο απέναντι στη Βάσκο ντα Γκάμα (5-0), στο 32ο λεπτό, ο Χουλκ πήρε φόρα σε εκτέλεση φάουλ και εξαπέλυσε μια «ρουκέτα» από αυτές που μόνο εκείνος ξέρει να στέλνει. Η μπάλα έφυγε σαν σφαίρα, πέρασε πάνω από το τείχος και καρφώθηκε στο παραθυράκι, αφήνοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα απλώς να… παρακολουθεί.

Ο άλλοτε σταρ της Πόρτο και της Ζενίτ συνεχίζει να γράφει τη δική του παράταση καριέρας, ολοκληρώνοντας μια ακόμη εξαιρετική σεζόν. Σε 61 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, λίγο πριν κλείσει τα 40, μέτρησε 21 γκολ και 8 ασίστ, αποδεικνύοντας ότι μερικοί παίκτες δεν γνωρίζουν από ηλικία – μόνο από πάθος και εκρηκτικό ταλέντο.