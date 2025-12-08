Επίθεση στο πούλμαν της Γιουβέντους πριν το ντέρμπι: Πέτρες από αγνώστους στον δρόμο για το «Μαραντόνα» (vid)

Η Γιουβέντους δεν είχε την πιο ήρεμη άφιξη στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», καθώς το πούλμαν της ομάδας δέχτηκε επίθεση με πέτρες ενώ κατευθυνόταν στο γήπεδο για το ντέρμπι με τη Νάπολι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, άγνωστοι — πιθανότατα οπαδοί των «παρτενοπέι» — πέταξαν αντικείμενα προς το όχημα των «μπιανκονέρι», προκαλώντας ζημιές στα τζάμια. Ευτυχώς, κανένα μέλος της αποστολής δεν τραυματίστηκε.

Παρά το περιστατικό, το πούλμαν συνέχισε την πορεία του με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και έφτασε κανονικά στο γήπεδο. Στον αγωνιστικό χώρο, η Νάπολι επικράτησε 2-1 χάρη σε δύο τέρματα του Ράσμους Χόιλουντ, παραμένοντας στην κορυφή της Serie A.