Η FIFA ζήτησε συγγνώμη για το αποκαλυπτικό φόρεμα της παρουσιάστριας στην κλήρωση του Μουντιάλ

Η FIFA βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής έπειτα από την εμφάνιση της παρουσιάστριας Φερνάντα Λίμα στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014, με τη Συνομοσπονδία να ζητά συγγνώμη προς το Ιράν λόγω παραβίασης των αυστηρών κανόνων μετάδοσης της χώρας.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη μεγάλη εκδήλωση στη Βραζιλία, όπου η Λίμα — πρώην ηθοποιός, μοντέλο και τηλεοπτική παρουσιάστρια — εμφανίστηκε με χρυσό φόρεμα και έντονο ντεκολτέ. Η εμφάνιση αυτή θεωρήθηκε ακατάλληλη από τους τηλεοπτικούς σταθμούς του Ιράν, με αποτέλεσμα η διαδικασία της κλήρωσης να μην μεταδοθεί ζωντανά. Ο Ιρανός παρουσιαστής Αντέλ Φερντοσιπούρ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το ένδυμα «δεν πληρούσε καμία από τις επίσημες οδηγίες μετάδοσης».

Παρά τις αντιδράσεις, εκπρόσωπος της FIFA προχώρησε σε συγγνώμη προς τις ιρανικές αρχές, υπερασπιζόμενη ωστόσο τη Λίμα:

«Λυπούμαστε αν κάποιοι προσβλήθηκαν, όμως προσωπικά δεν θεωρώ πως υπήρχε κάτι ασεβές στην εμφάνισή της».

Αντιδράσεις και για πιθανές διακρίσεις

Το ζήτημα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς η FIFA κατηγορήθηκε και για διακρίσεις σχετικά με την επιλογή των παρουσιαστών. Η Λίμα και ο σύζυγός της Ροντρίγκο Χίλμπερτ φέρεται να αντικατέστησαν δύο ιδιαίτερα δημοφιλείς Αφροβραζιλιάνους ηθοποιούς, τον Λάζαρο Ράμος και την Καμίλα Πιτάνγκα, γεγονός που προκάλεσε έντονη συζήτηση στη Βραζιλία.

Ο εισαγγελέας του Σάο Πάουλο, Κριστιάνο Χόρχε Σάντος, διεμήνυσε ότι πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχει παράβαση νόμου:

«Ο ρατσισμός αποτελεί σοβαρό ζήτημα στη χώρα μας και πρέπει να δούμε εάν έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα».

Ο Σάντος επέκρινε επίσης την απόφαση της FIFA να εμφανίσει μαύρους χορευτές στην εκδήλωση, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο «ενισχύει τα στερεότυπα, παρουσιάζοντας τους μαύρους ως κατάλληλους για σάμπα αλλά όχι για να παρουσιάσουν μια διεθνή διοργάνωση».