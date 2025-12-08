Ρίβερ Πλέιτ: Τέλος εποχής στο Libertadores

Μετά από έντεκα συνεχόμενες παρουσίες, η Ρίβερ Πλέιτ μένει εκτός Copa Libertadores για πρώτη φορά από το 2014 και θα αγωνιστεί στο Copa Sudamericana το 2026.

Η φετινή αστοχία στη διάρκεια της σεζόν κόστισε στην ομάδα, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση μέσω πρωταθλήματος ή άλλων σεναρίων, το τελευταίο από αυτά «έσβησε» όταν η Μπόκα δεν κατέκτησε το Clausura στις 7 Δεκεμβρίου.



Με αυτό κλείνει ένα ιστορικό σερί συμμετοχών, στο οποίο η Ρίβερ μέτρησε 58 νίκες, 41 ισοπαλίες, 22 ήττες, δύο κατακτήσεις, έναν τελικό και τρεις παρουσίες στα ημιτελικά, χωρίς ποτέ να αποκλειστεί σε φάση ομίλων.

Η απουσία από το Libertadores δεν είναι μόνο αγωνιστική απώλεια. Τα πιθανά έσοδα της διοργάνωσης θα μπορούσαν να φτάσουν τα 38,3 εκατ. δολάρια, τη στιγμή που το μέγιστο στη Sudamericana περιορίζεται στα 11,59 εκατ., διαφορά που αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον σύλλογο. Επιπλέον, η Sudamericana δεν προσφέρει βαθμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2029, κάτι που αφήνει τη Ρίβερ σε μειονέκτημα στη σχετική κατάταξη.

Με λιγότερα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγούς και πριμ, αλλά με ένα απαιτητικό ρόστερ προς διαχείριση, το 2026 προμηνύεται μια χρονιά πίεσης και αναπροσαρμογών για τη «Μιγιονάριος».