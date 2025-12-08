Συγκλονίζει ο Νεϊμάρ: «Είχα φτάσει στο απόλυτο μηδέν – Ζήτησα βοήθεια για την ψυχική μου υγεία»

Ο Νεϊμάρ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που πέρασε τους τελευταίους μήνες, αποκαλύπτοντας πως η έντονη κριτική και η πίεση τον οδήγησαν στο να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια για την ψυχική του υγεία.

Η Σάντος ολοκλήρωσε το Μπραζιλεράο με μια σωτήρια νίκη 3-0 απέναντι στην Κρουζέιρο, αποφεύγοντας τον υποβιβασμό. Ο Βραζιλιάνος σταρ, εμφανώς ανακουφισμένος μετά το ματς, εξήγησε πως μετά την ήττα από τη Φλαμένγκο τον Νοέμβριο βρέθηκε σε οριακό σημείο.

«Η κριτική απέναντί μου πολλές φορές ξεφεύγει από τα όρια. Μετά το παιχνίδι με τη Φλαμένγκο ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο. Ήμουν στο μηδέν. Δεν είχα άλλη δύναμη να σταθώ μόνος μου. Ο προπονητής, οι συμπαίκτες μου και η οικογένειά μου με στήριξαν σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι στο παρελθόν είχε κάνει θεραπεία, αλλά όχι λόγω κάποιας ασθένειας: «Το έκανα για να βοηθήσω τον εαυτό μου, για να βελτιωθώ ως άνθρωπος και αθλητής. Αυτή όμως ήταν η πρώτη φορά που η συναισθηματική μου κατάσταση κατέρρευσε. Θεωρώ πως έχω δυνατή ψυχή, αντέχω πολλά, αλλά τώρα δεν άντεξα».

Ο 33χρονος άσος αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο για να ξεπεράσει χρόνιες ενοχλήσεις: «Ήρθα για να βοηθήσω όσο μπορώ, αλλά πέρασα πολύ δύσκολες εβδομάδες. Ευχαριστώ όσους με στήριξαν. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα έπαιζα καν στους τελευταίους αγώνες. Τώρα χρειάζομαι ξεκούραση και μετά θα γίνει η επέμβαση».

Για το μέλλον του στη Σάντος, κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα: «Ειλικρινά, δεν ξέρω. Θέλω μια εβδομάδα ξεκούραση, να κάνω ένα ταξίδι και να αδειάσω το μυαλό μου. Η καρδιά μου είναι πάντα με τη Σάντος, αλλά θα δούμε τι είναι καλύτερο για όλους».