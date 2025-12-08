Ιστορικό ρεκόρ ο Λεβαδειακός: Πρώτη ομάδα της περιφέρειας με την κορυφαία επίθεση στον α' γύρο!

Οι Βοιωτοί ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League κι έγιναν η πρώτη ομάδα στα χρονικά που έχει την κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος.

Με 31 γκολ σε 13 παιχνίδια, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έδωσε ένα μοναδικό επιθετικό κρεσέντο στο πρώτο μισό της regular season.

Περισσότερα γκολ από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (30), περισσότερα από τον 2ο ΠΑΟΚ (29), πολλά περισσότερα και από την 3η ΑΕΚ (19), αλλά και από τον 6ο Παναθηναϊκό (19).

Ο Λεβαδειακός έγινε η πρώτη ομάδα ever της περιφέρειας που ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο έχοντας την κορυφαία επίθεση, στα χρόνια της Α' Εθνικής.

Το 1999-2000 ο ΟΦΗ μέτρησε επίσης 31 γκολ στο πρώτο μισό αλλά σε 17 αγωνιστικές και ήταν πολύ πίσω από τα 48 του Ολυμπιακού.

Οι Βοιωτοί έχουν μάλιστα και τεράστιο πλουραλισμό με 11 διαφορετικούς σκόρερς. Την κούρσα οδηγεί ο Όζμπολτ με επτά τέρματα και ακολουθεί ο Πεντρόζο με έξι, ενώ τέσσερα μετράει ο Παλάσιος.

