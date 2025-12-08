Ολυμπιακός: Ήθελε να πάει Αστάνα ο Ρέτσος, τον φρέναρε ο Μεντιλίμπαρ

Ο Ρέτσος έκανε αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος για το ματς με την Καϊράτ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Μεγάλη προσπάθεια έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος για να προλάβει το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα. Ο αμυντικός ήθελε πολύ να ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στο Καζακστάν, καθώς είναι ο μόνος από τους «ερυθρόλευκους» που είχε παίξει στο ίδιο γήπεδο με την Αστάνα το 2016.

Μάλιστα, ο Ρέτσος επιχείρησε να κάνει προπόνηση τις προηγούμενες μέρες, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα ρίσκαρε με τίποτα μια πρόωρη επιστροφή του στη δράση, με τον φόβο μιας υποτροπής. Γι’ αυτό, όπως αναφέρει και η εφημερίδα «ΦΩΣ», ο Βάσκος του έβαλε… φρένο, καθώς τον θέλει πίσω υγιή.

Όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα αγωνιστεί σε κάποιο από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού έως το τέλος του 2025, με την επιστροφή του να υπολογίζεται για τις αρχές του 2026, πιθανότατα στο Super Cup με τον ΟΦΗ.