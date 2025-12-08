Αυλαία στις Σέρρες

Με το Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική και ο πρώτος γύρος της Stoiximan Super League.

Η αυλαία της 13ης αγωνιστικής πέφτει στις Σέρρες, με τον ουραγό Πανσερραϊκό να φιλοξενεί στις 18:0 τον Παναιτωλικό. Τα «λιοντάρια» παραμένουν σε δεινή θέση, παρά την έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα, καθώς μετρούν έξι σερί ήττες. Οι Αγρινιώτες από την άλλη έχουν βελτιωθεί σημαντικά με τον Γιάννη Αναστασίου και θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και τα καλά αποτελέσματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 13ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός Παναιτωλικός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 34

2. ΠΑΟΚ 13 32

3. ΑΕΚ 13 31

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 22

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 13 22

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 19

7. ΑΡΗΣ 13 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 13 16

9. ASTERAS AKTOR 13 12

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 12

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 13 9

12. ΟΦΗ 12 9

13. ΑΕΛ NOVIBET 13 8

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12 5