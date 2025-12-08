Η Ρόμα είναι στην pole position για την απόκτηση του Ζίρκζεϊ από την Γιουνάιτεντ

Ο Ολλανδός επιθετικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους «Κόκκινους Διάβολους» και οι Ρωμαίοι έχουν αποκτήσει προβάδισμα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Football Insider», η Ρόμα θέλει να αποκτήσει τον Τζόσουα Ζίρκζεϊ και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Γιουνάιτεντ για να επιτευχθεί συμφωνία για τον 24χρονο επιθετικό.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι επαφές των δύο ομάδων προχωρούν σε καλό κλίμα, με την Ρόμα να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Ζίρκζεϊ, παρά το ενδιαφέρον και από άλλες ιταλικές ομάδες.

Η Γιουνάιτεντ ζητάει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Ολλανδού επιθετικού, με την Ρόμα να ψάχνει την φόρμουλα για να ολοκληρωθεί το deal με τους «κόκκινους διάβολους».