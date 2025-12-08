H Αλ Χιλάλ ετοιμάζει κίνηση για τον Μο Σαλάχ!

Η διαφαινόμενη ρήξη στις σχέσεις του Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού με την Λίβερπουλ, έχει κινητοποιήσει τους Σαουδάραβες.

Ο Μο Σαλάχ, εξαπέλυσε «βόμβες» μετά το ισόπαλο 3-3 της Λίβερπουλ με την Λιντς τονίζοντας ότι δεν έχει σχέσεις με τον Άρνε Σλοτ και ότι κάποιοι θέλουν να τον διώξουν από τους Reds.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα της Sun, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό έχει κινητοποιήσει τους ιθύνοντες της Αλ Χιλάλ, που ετοιμάζουν πρόταση για την απόκτηση του Σαλάχ τον Ιανουάριο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Σαλάχ, στοχεύοντας στην απόκτηση του Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ.

Πλέον, οι εξελίξεις με το μέλλον του Αιγύπτιου μεσοεπιθετικού αναμένεται να τρέξουν, με τον Σαλάχ να είναι πιο κοντά από ποτέ στην πόρτα της εξόδου από την Λίβερπουλ.