Η Σάντος γλίτωσε τον υποβιβασμό με καθοριστικό Νεϊμάρ

Η ομάδα του Νεϊμάρ, κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της, τις τελευταίες αγωνιστικές της βραζιλιάνικης Serie A, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ να καταβάλλει συγκινητική προσπάθεια για την ομάδα του.
Ο Νεϊμάρ, αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, όμως έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της Σάντος, έχοντας πέντε γκολ και μια ασίστ σε αυτό το διάστημα.
Έτσι, η Σάντος κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία, με τον Νεϊμάρ να δείχνει την αυταπάρνησή του για την αγαπημένη του ομάδα.
🙌 NEYMAR JR 🙌 pic.twitter.com/vdHoXcigz8— Santos FC (@SantosFC) December 7, 2025