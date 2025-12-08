Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε εντός έδρας για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και 159 ματς!

Ένα απίστευτο σερί έλαβε τέλος για την ομάδα ποδοσφαίρου του Ερυθρού Αστέρα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Βοϊβοντίνα με 0-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έτρεχαν ένα σερί 159 αγώνων χωρίς ήττα στην έδρα τους, με την Βοϊβοντίνα να βάζει τέλος σε αυτή την αδιανόητη επίδοση που κρατούσε οκτώ χρόνια.

Η τελευταία εντός έδρας ήττα του Ερυθρού Αστέρα ήταν στις 18 Απριλίου του 2017, όταν η Παρτιζάν είχε επικρατήσει με 1-3, με τους «ερυθρόλευκους» έκτοτε να τρέχουν το αδιανόητο σερί τους.

Το αποτέλεσμα με την Βοϊβοντίνα, μάλιστα έριξε τον Ερυθρό Αστέρα στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -2 από την πρωτοπόρο Παρτιζάν.