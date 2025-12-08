Τσάμπι Αλόνσο: «Είμαστε όλοι θυμωμένοι, δεν μου άρεσαν οι αποφάσεις του διαιτητή»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, μίλησε για την ήττα-σοκ της ομάδας του από την Θέλτα, εκφράζοντας και τα παράπονά του για την διαιτησία.

Οι Μαδριλένοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με εννιά παίκτες μετά τις αποβολές των Γκαρθία-Καρέρας, με τον Τσάμπι Αλόνσο να τονίζει ότι δεν του άρεσαν καθόλου οι αποφάσεις του ρέφερι της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ήττα από την Θέλτα: «Είμαστε όλοι θυμωμένοι. Δεν ήταν το παιχνίδι ή το αποτέλεσμα που θέλαμε. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας στη La Liga. Έχουμε τον αγώνα του Champions League εναντίον της Σίτι για να αντιδράσουμε και να ξεφορτωθούμε αυτή την άσχημη γεύση στο στόμα μας».

Για την διαιτησία: «Οι αποφάσεις του διαιτητή μας απογοήτευσαν. Η αποβολή, του Καρέρας ήταν πολύ άδικη, δεν μου άρεσε η απόδοση του διαιτητή... Η κάρτα για τον Άλβαρο ήταν πολύ αμφιλεγόμενη, φαινόταν ότι τον ενδιέφερε πολύ να αποβάλλει παίκτη μας. Δεν μου άρεσε και αυτό μας απογοήτευσε λίγο. Δεν μου άρεσε η διαιτησία».