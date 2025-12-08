Τιεμουέ Μπακαγιόκο: «Είμαι αποφασισμένος να επιστρέψω, μου λείπει πολύ το ποδόσφαιρο»

Ο Γάλλος χαφ μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρα τους.

Ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο πέρασε και δεν... ακούμπησε από τον ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν, με τον 31χρονο Γάλλο χαφ, σε δηλώσεις του να τονίζει ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά από ένα εξάμηνο αποχής.

«Είμαι αποφασισμένος να επιστρέψω ήδη από τον Ιανουάριο και να αποδεχτώ την πρόταση από μια νέα ομάδα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έρχονται για το μέλλον μου.

Νιώθω 100% έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Μου λείπει πολύ το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του Γάλλος χαφ, που ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.